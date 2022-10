Anticonceptivos: Una sexualidad segura, conectada al placer

Durante mucho tiempo, la sexualidad estuvo relacionada a lo reproductivo. Hoy, gracias a la enorme cantidad de métodos anticonceptivos con los que contamos, las personas se pueden conectar con su salud sexual y eligen -si así lo desean- cuándo reproducirse. Y, a su vez, conectan con el goce. El 26 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Anticoncepción y por eso dejamos esta guía sobre cuáles son los distintos métodos anticonceptivos disponibles -hormonales y no hormonales- sin olvidar el placer sexual.

Pastillas anticonceptivas: se popularizaron a partir de la década de la década de 1960. Son una combinación de hormonas muy parecidas a las que tenemos en el cuerpo. Es decir, estrógenos y progesteronas sintéticas que engañan al cerebro haciéndole creer a la persona con vulva que ya ovuló por lo que no le envía información al ovario y se pone en pausa el ciclo.

Uno de los efectos adversos más frecuentes de los anticonceptivos hormonales es la falta de deseo sexual. Estábamos más concentrados en la cefalea, la dispepsia, la dificultad para la digestión y las náuseas que generan las píldoras, que en ese aspecto tan importante.

Recomendamos la consulta con el ginecólogo, porque hay algunas que se pueden modificar y sustituir por aquellas que tienen un efecto menos androgénico para que impacten menos en tu deseo sexual.

Por otro lado, hay un impacto en la genitalidad que provoca una disminución en la lubricación producto del enlentecimiento del flujo sanguíneo. A su vez, el tejido de la vulva se adelgaza y queda más sensible. Ante alguno de estos efectos adversos, un especialista puede guiar para el uso correcto de hidratantes vulvares y vaginales para las relaciones sexuales y también para la vida cotidiana.

En menores ocasiones, este enlentecimiento de flujo sanguíneo puede contribuir a la formación de trombos en arterias. Si la persona tiene más de 35, fuma, no realiza actividad física o tiene otras patologías agregadas, tiene más riesgos de trombosis.

Anillo hormonal: su material es de silicona; es lo más nuevo y representa una revolución entre los anticonceptivos hormonales. Se dobla y se coloca dentro de la vagina durante tres semanas donde se liberan estrógenos y progesterona sintéticos Esto contribuye a la lubricación, a diferencia de lo que sucede con los comprimidos. El anillo se saca a la cuarta semana y allí se produce un sangrado.

A su vez, al no consumirse vía oral, no trae problemas gastrointestinales ya que el fármaco va de la vagina a la sangre. Esto beneficia también a quienes tienen un índice de masa corporal aumentado, es decir mayor a 35, ya que suelen estar contraindicados los anticonceptivos orales.

Parches: Son una combinación de drogas que se adhieren a distintos lugares del cuerpo.Se coloca uno por semana y en la cuarta, se descansa y aparece el sangrado. No debe ponerse en las mamas ni sobre la piel que esté enrojecida, irritada o cortada. Cada parche transdérmico consecutivo debe estar en un sitio diferente de la piel para evitar una posible irritación, aunque puede ponerse en la misma zona anatómica. De esta manera, al igual que el anillo hormonal, al no pasar por el sistema gastrointestinal, no afectan al sistema digestivo.

Implantes subdérmicos: se colocan en el antebrazo y liberan hormonas. Tienen un período de cambio más largo que los métodos antes mencionados, que puede variar entre 3 y 5 años según la marca. No es para todas las personas, por lo tanto, antes de aplicarlo, hay que analizar la historia clínica.

El Sistema Intrauterino (SIU): contiene hormonas que se liberan gradualmente y se colocan dentro del útero. Está indicado para las personas que tengan alteraciones en la menstruación, sangrados muy abundantes, entre otras patologías.

NO HORMONALES

Preservativo: para tener una relación sexoafectiva se debe sumar como método de barrera. En el caso de relaciones entre personas con vulva, tienen que utilizar un campo profiláctico, también conocido como campo de látex, porque las hormonas no inhiben el pasaje de enfermedades de transmisión sexual. Debe sujetarse con un arnés para las vulvas. Utilizado correctamente, son anticonceptivos que tienen una alta efectividad, además de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.

Dispositivo Intrauterino sin hormonas (DIU) : su material es de cobre y genera una reacción inflamatoria que lleva a que el espermatozoide no llegue al terreno fértil. Existía un gran mito alrededor del DIU, que era que las personas que nunca habían gestado o parido no podían utilizarlo. Hoy contamos con dispositivos cada vez más pequeños, tienen una vida útil de entre 3 y 10 años, que dependen del tamaño del útero y del dispositivo que se coloque.

Diafragma: son unas membranas que se colocan en la vagina. En nuestro país no están disponibles.

Vasectomía: la persona con pene también puede elegir sus deseos de paternar. Este método se triplicó en los últimos años en la Argentina, lo que representa que más personas con pene se están responsabilizando de su reproducción. Son intervenciones muy sencillas: ingresan a la mañana y el mismo día ya se van a sus casas. La tasa baja de complicaciones es muy baja y los resultados, muy positivos. Al mes, siguen eyaculando las mismas cantidades de volumen de semen pero sin espermatozoides, que es lo que da la capacidad reproductiva.

Ligadura tubaria: se realiza en personas con útero. Se pueden ligar trompas o sacarlas enteras. Tiene mucho mejor efecto a nivel anticonceptivo y disminuye la tasa de riesgo de cáncer epitelial de ovario. En este caso, se requiere que la persona se quede internada entre 24 y 48 horas. Es una cirugía mayor, abdominal, que se puede hacer mediante laparoscopia. Pero si tiene cesáreas, puede hacerse por la cicatriz.

CUIDADO Y GOCE

La sexualidad es un derecho pero no una obligación. Se puede vivir de manera personal y también compartida. En este último caso, es muy positivo si podemos comunicar a la otra u otras personas con las que hay una vinculación sexoafectivamente, lo que aprendemos y necesitamos a nivel corporal. Incluso hablar de cuidados puede algo erótico, que nos relaja y genera responsabilidad afectiva vincular.

No hay sensaciones corporales tan parecidas al placer sexual u orgásmico. La evidencia es que, si son satisfactorias y libres de dolor, tienen un impacto positivo en nuestras vidas.

Si sentiste que durante mucho tiempo tus prácticas fueron reprimidas -por tu entorno o de manera personal-, acercate a la consulta de salud sexual porque vivir una sexualidad libre, positiva y conectada con el placer cambia la calidad de vida de las personas.

Para más información y turnos, consultar en www.sexualidadeslibres.com.

Dra. Bárbara García. Ginecóloga y especialista en sexualidad. INECO Neurociencias Oroño