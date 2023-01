Extorsión a una comerciante: le sacaron una moto y 3 millones de pesos pero quedaron presos

Meses después, en septiembre de 2022, Florencia recibió en su casa a Ana Margarita R., quien le dijo que “si no le entregaba la casa en la cual vivía la iban a secuestrar y matar y que la policía no se iba a meter” porque estaba implicada en la amenaza.

Luego, en diciembre pasado, apareció en escena Luis C., quien en una conversación con la víctima le advirtió que su idea era “quedarse con su negocio de compraventa de electrodomésticos para blanquear dinero” y que “estaba tratando con gente pesada”, y que “si no accedía a trabajar con ellos, lo iba a hacer por las malas”.

En ese contexto la comerciante les entregó 3 millones de pesos en efectivo y mediante transferencias bancarias además de distintos electrodomésticos con el fin de que la dejaran en paz. Por entonces, el grupo le enviaba a Florencia mediante su celular fotos de la casa donde residía y le insistían en que eran de “la mafia de los Cantero”.

Tres semanas atrás, Ana Margarita R. y Luis C. siguieron a Florencia hasta un comercio ubicado en Presidente Perón al 1900 de Villa Gobernador Gálvez y, tras interceptarla en la calle, la extorsionadora le dijo que “le iba a arrancar los pelos y que no se iba a mover de al lado de ella hasta que le entregara algo”. Entonces la mujer le dio el celular Samsung J7 de su propiedad.

El padecer de la mujer no terminó allí. Hace dos semanas el prófugo Lucas B. junto a Ana Margarita R. y Luis C. citaron a Florencia debajo del puente que une Villa Gobernador Gálvez con Rosario y, según dijo la víctima, la amenazaron con que balearían a su hija adolescente si no les entregaba más dinero. La mujer accedió a darles los 400 mil pesos que le exigieron aunque ese día sólo contaba con 80 mil.

extor2.jpg Elementos hallados en la casa de la pareja detenida.

Lucas B. le dijo entonces que “antes no se metían con menores de edad, pero que ahora sí, cuando la familia no respondía”. Y el 19 de enero le envió un mensaje de texto en el que le dijo: “Mira Flor yo estoy acá yo vine a mostrar la casa a unos amigos por si a mi me pasa algo con la policía, yo te voy a esperar hasta mañana no más Flor…Y Flor que onda… Ey y que onda... Listo te hacés la viva no pasa nada dejátela a la plata… Vos te estás haciendo la viva no te quejes, fijate ahora como yo me la agarro con el papa de tu hija y con tu hija”.

Con el cúmulo de mensajes de textos archivados y la denuncia de cada uno de los momentos vividos el fiscal Ríos Artacho comandó la investigación que terminó con la detención de los acusados el pasado domingo cuando agentes de la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hizo un procedimiento en una vivienda de Vicente Medina al 4300, en la Vía Honda, donde incautaron celulares (uno de los cuales contaba con un número que era requerido por ser del que partieron las amenazas), chips, tarjeta de memoria, 40 mil pesos en efectivo y un Volkswagen Voyage. En esa casa fueron apresados Gabriel Luis C. y Ana Margarita R.

En un primer análisis de los indicios recolectados surgió el nombre del suboficial Escalante y la Fiscalía ordenó medidas al personal de la Agencia de Control Policial (ACP) para dar con él. Así las cosas y mediante trabajos encubiertos sobre el domicilio del policía, el fiscal Ríos Artacho solicitó un allanamiento que fue autorizado por la jueza Patricia Bilotta.

En la casa del policía que hace un año egresó de la Escuela de Cadetes y ahora está imputado y preso por 90 días, los pesquisas secuestraron un celular, la pistola calibre 9 milímetros reglamentaria, el chaleco balístico de la fuerza, una moto Zanella 150 y partes de otra moto marca Keller de la misma cilindrada que sería la entregada por la comerciante extorsionada.