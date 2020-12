Por qué te quiero tanto, Diego

Un hombre de aspecto muy humilde se acercó y le prendió una foto de Diego en lo que parecía un santuario. Un periodista le puso un micrófono, preguntándole que recuerdo tenía del astro. El contestó : “Vivíamos en un rancho con mi familia. A veces no teníamos para comer. Solamente cuando Diego jugaba con la selección encontrábamos algo de felicidad. Sentía que postergaba mi muerte”, dijo. Como televidente, una piedra atragantó mi garganta. Muchos son los sentimientos que tenemos hacia Diego. Amor, admiración, pleitesía, idolatría, etc., etc., etc.