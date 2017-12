Zannini, desde la cárcel,le escribió una cartade apoyo a Cristina

El ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini le escribió una carta a la ex presidenta Cristina Kirchner en la que le manifestó "apoyo y solidaridad" ante el procesamiento con prisión preventiva y el pedido de desafuero dictado por el juez federal Claudio Bonadio y le advirtió que no se "preocupe" por su actual detención.

"Por mi prisión actual, ni te preocupes, estoy bien", señaló Zannini, luego de calificar de "infame ataque" las decisiones de Bonadio en el marco de una causa por presunto encubrimiento del atentado a la Amia.

En la nota, escrita de puño y letra, Zannini señaló: "Quiero hacerte llegar mi apoyo y mi solidaridad ante el infame ataque y la artera agresión de la que te hacen objeto en el procesamiento con prisión preventiva que solicita tu desafuero del Honorable Senado de la Nación".

Afirmó que ese pedido "se sustenta en una calificación irracional en la que el magistrado viola intencionalmente la Constitución nacional y el Código Penal".

"Importa para cualquier patriota, como nosotros lo somos, una infamia gigantesca, infamante y pretendidamente aflictiva. Pero, sobre todo, adquiere ribetes de enorme agravio de gravedad y trascendencia institucional", indicó el ex funcionario desde el penal de Ezeiza.

Además, evaluó que a Bonadio "lo alimenta un enorme miedo" y agregó: "¡Es que el juez lo dicta mientras se sustancia un intento de juicio político al magistrado anterior de la causa, que desestimó la misma denuncia y por su sentencia!".

"La circunstancia de, previo al dictado, haber consolidado su derecho previsional, retardando el dictado del procesamiento hasta tenerlo asegurado, muestra su intención de sustraerse del alcance de un juicio político eventual", apuntó.

La carta de Zannini, en la que se refiere a la ex presidenta como "queridísima Cristina", le fue entregada a la senadora a través de sus hijos y sirve para descartar cualquier enfrentamiento o pelea entre ambos, tal como había trascendido en los últimos días.

"Me pregunto por qué y a pedido de quien se ha podido construir tan delictual decisión, y en cada caso la hipótesis me parece de mayor gravedad e implicancia institucional a punto de debilitar grave e irreparablemente el Estado de Derecho", indicó el ex secretario en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

Y advirtió que "si el juez cree sinceramente en lo que escribió o firmó, se trata de una persona mal informada que, además evidencia una supina ignorancia del derecho".