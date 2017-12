Tras haber pasado su primera noche detenido en Río Gallegos, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini fue trasladado ayer al Complejo Penitenciario de Ezeiza, previo paso por los Tribunales Federales de Comodoro Py, mientras que el juez federal Claudio Bonadio le negó la excarcelación al dirigente Luis D'Elía.

En el marco de la causa por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la Amia con la firma del Memorándum, el ex funcionario kirchnerista llegó a primera hora de la mañana al Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery escoltado por efectivos de la Policía Federal y protegido por un chaleco antibalas.

Desde allí fue trasladado hasta el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, en Comodoro Py, para notificarse de las decisiones del magistrado Bonadio y realizar los correspondientes trámites administrativos.

Finalmente, Zannini fue conducido hasta la Unidad 3 del Complejo Penitenciario de Ezeiza para cumplir con la prisión preventiva que le dictó el juez, el mismo lugar donde fue trasladado el referente de la comunidad islámica en la Argentina Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil.

El abogado del ex funcionario, Mariano Fragueiro Frías, aseguró que la detención es "infundada, arbitraria y antijurídica" y subrayó que va a "concentrar los esfuerzos en tratar de que se revise el procesamiento" dictado por el juez Bonadio.

Concentrar esfuerzos

"El lunes vamos a apelar el procesamiento. Vamos a concentrar los esfuerzos en tratar de que se revise el procesamiento con la prisión preventiva", sostuvo el letrado en declaraciones a la prensa en Comodoro Py y se diferenció de la estrategia planteada por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman que presentarán un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

"El juez que dictó esto tiene acuerdo del Senado. Gracias a Dios la Justicia argentina tiene distintas instancias. En la Argentina se revisan las cosas y hay posibilidades de retractarse de un error judicial. Esto es un error judicial", manifestó al respecto.

Por otra parte, el juez Bonadio rechazó ayer el pedido del dirigente Luis D'Elía para ser excarcelado del penal de Marcos Paz por motivos de salud (es insulinodependiente) y solicitó a su abogado, Adrián Albor, que presente certificados médicos para determinar si corresponde otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

El jueves el juez Bonadio procesó a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner con prisión preventiva por traición a la Patria y encubrimiento de Irán en el atentado a la Amia y pidió al Senado que le quite sus fueros para meterla presa: mientras, quedaron detenidos Zannini, D'Elía, el ex canciller Héctor Timerman, quien permanecerá en su casa debido a su estado de salud; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente islamista Khalil.

Protocolo

La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal confirmó oficialmente que D'Elia y Esteche "se encuentran alojados en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz", mientras que Zannini y Khalil "en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza".

"Durante las primeras 48 horas se efectuarán, tal como lo establece el protocolo, las correspondientes evaluaciones médicas y criminológicas en los respectivos hospitales centrales de dichos complejos penitenciarios", indicó el comunicado oficial.

El lunes, los Tribunales Federales tendrán mucha actividad por los pedidos de los abogados defensores.

operativo. Carlos Zannini, esposado y con chaleco antibalas, es trasladado por efectivos de la Policía Federal tras arribar de Río Gallegos.