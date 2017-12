"Yo no tomé la decisión de irme de Aerolíneas", reveló Isela Costantini

"Yo no me fui enojada con nadie y nadie quedó enojado conmigo", dijo Costantini en el mano a mano de Animales Sueltos sobre su paso por Aerolíneas, entre enero y diciembre de 2016.

Y consultada por su alejamiento de la empresa nacional contestó: "Yo no me fui. Quien tomó la decisión de que me fuera no fui yo. Yo hubiera seguido".

Sin embargo, dijo que como es respetuosa de las órdenes de su líder de entonces -el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich- entendió que "había un cambio de planes y arrancaba otra etapa en otro proceso de Aerolíneas".