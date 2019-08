Vuelve a escena para las Paso la boleta sábana en Santa Fe

Como en 2015, en Santa Fe conviven dos sistemas electorales diferentes según se trate de comicios provinciales o nacionales. En las Paso de hoy vuelve a escena la boleta partidaria o sábana, que se elige dentro del cuarto oscuro y se coloca dentro de un sobre antes de depositarla en una única urna.

A diferencia de la boleta única con la que este año se eligió gobernador, intendente y cargos legislativos locales —marcando todo con lapicera en una misma papeleta—, hoy las opciones aparecerán todas separadas sobre las mesas dispuestas en cada aula de las escuelas.

Algunos partidos presentan su boletas integradas pero el elector cuenta con el derecho de cortarlas y votar de esa manera, si lo desea, a un candidato presidencial de un espacio y a un postulante el Congreso de otro. También en ese caso, todo se introduce en un único sobre que entregarán previamente las autoridades de mesa.

Estas elecciones son obligatorias y no hay posibilidad de eximirse pero ¿qué ocurre en caso de que una persona no concurra a las urnas?, ¿cuáles son las sanciones que el Estado puede aplicar?.

Quienes tengan entre 18 y 70 años están obligados por la Constitución a ejercer su derecho al voto. Los que no lo hagan enfrentan una multa de cincuenta pesos en el caso de las Paso y 100 en las generales de octubre y en un eventual ballottage, de acuerdo con los valores actualizados por el Ministerio del Interior para este año.

Si bien la sanción no es muy significativa, las personas que figuren luego en el Registro de Infractores no podrán hacer gestiones o trámites ante organismos estatales nacionales, provinciales o municipales durante un año si no justificaron su ausencia.