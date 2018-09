El conductor de radio Baby Etchecopar discutió fuertemente hoy con una mujer del Movimiento Evita de La Matanza, cuando salió al aire desde una manifestación contra el Gobierno para que "cambie el rumbo de ajuste y saqueo y garantice respuestas a los sectores más castigados".

En el programa "El Angel del mediodía" de Radio 10, Baby cruzó fuertemente por teléfono con Silvia Ponte.

Baby Etchecopar: ¿Hola?

Silvia Ponte: Hola, buen día.

B: Buen día.

S: Hola, sí, Silvia Ponte. Soy referente del Movimiento Evita de La Matanza.

B: ¿Qué están buscando Silvia?

Baby Etchecopar Y Una Dirigente Movimiento Evita



S: Estamos buscando aumentos de los salarios, aumentos de las jubilaciones, pensiones, asignaciones, todo lo que dijo el presidente ayer es mentira.

B: Pero, te hago una pregunta: ¿Cuánto cobrás de asignación?

S: Yo no cobro asignación.

B: ¿Qué cobrás? ¿Un plan?

S: Yo cobro solamente un plan de $5.500 por mes.

B: Pero te hago una pregunta, ¿trabajás?

S: Sí, trabajo todos los días en mi casa.

B: No, pero en tu casa no, contestame lo que te pregunto, cassette no. ¿Vos trabajás o no trabajás?

S: Sí, trabajo.

B: ¿En dónde?

S: Vendiendo tortillas, pastafrolas, hacemos pizzetas, y se vende todo lo que se puede.

B: Entonces si vos trabajás vendiendo pizzetas y pastafrolas, ¿por qué cobrás el plan?

S: Y... Porque no me alcanza.

B: Y a mí tampoco me alcanza, y no le alcanza a nadie. Mi hijo gana 12 mil mangos por mes y mirá vos, labura ocho horas por día.

S: Y mi marido se va a las 6 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche.

B: ¿Y cuánto gana?

S: Gana $22.000.

B: Bueno tu marido gana 22 mil, vos ganas 5 mil, haces las pizzetas...

S: Pero tengo 6 seis hijos.

B: Pará, escuchame un poco. Vos ganás 5 mil de los planes, 22 mil gana tu marido y más las pizzetas ganás mas que yo; y estas pidiendo guita, ¿no te da vergüenza?

S: Sí, pero a vos te parece...

B: ¿Pero no te da vergüenza? ¿Pero no te da vergüenza? ¡Caradura! Con un sueldo de 30 lucas, sinvergüenza.

S: No, la verdad que no, a mí me gusta defender a mi barrio, la verdad que vos sos una porquería.

B: Vos sos una porquería, vividora, gusano, sáquenla del aire, hijos de puta, 30 lucas por mes de sueldo y está pidiendo aumento. Ahora, digo, la culpa de esto es de Macri. ¿No escuchás, Macri? ¡Que son unos hijos de puta! Sacale los planes a estos hijos de mil puta. El marido gana 22 lucas, ella gana 5.500 que le pagamos de una boludez, hace pastafrolas y todo, gana 40 lucas por mes. "Tengo 6 hijos". ¿Quién te manda a coger, boluda? Dejate de joder. Tiene que pagar Ganancias, no tenemos que dar planes. Hijos de puta, me indigna, mandame la tanda.