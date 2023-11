Vitoria Villarruel ratificó que revisarán la ley del IVE: "Están abortando chicos a término" La compañera de fórmula de Javier Milei dijo que tanto ella como el candidato libertario son "pro vida" y se quejó de que el debate del abortó se ideologizó 14 de noviembre 2023 · 08:19hs

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel.

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, ratificó este lunes que, si Javier Milei gana las próximas elecciones, propondrán volver a “discutir” la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y aseguró que su decisión está fundada en que, desde que la medida fue aprobada por el Congreso de la Nación, “hay mujeres que están abortando chicos a término”.

“Nosotros somos los dos pro vida, así que, para nosotros, tiene que haber una discusión respecto de esto. También me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios, y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020″, señaló este lunes en TN la dirigente Libertaria, quien aclaró que el proyecto no será prioridad para su eventual gobierno.

“Es un tema que tiene una urgencia que no es inminente, considerando que la economía está totalmente desorbitada, y eso lleva a que no se pueda ni comerciar, ni vivir, y además no hay seguridad”, advirtió Villarruel, y explicó: “No lo ciframos en tiempo, pero en algún momento nos gustaría discutirlo, sobre todo porque, en el tema del aborto, en la Argentina, lamentablemente, la ley se termina estirando hasta el infinito".

Embed "Hoy encontrás a mujeres que están abortando a término, y me parece que no corresponde”, enfatizó la candidata a vicepresidenta, y señaló: “Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto, y hay que entender que ese no era el espíritu de la ley”.

Consultada sobre el resultado del debate entre Massa y el ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, Villarruel cuestionó la exposición de Massa y consideró que tuvo “una actitud casi patotera” cuando le reclamaba a Milei que contestara “por sí o por no” sobre determinados asuntos. >> Leer más: Victoria Villarruel cruzó a Eduardo Toniolli: "Tu papá era miembro de Montoneros" “Enfrente tenemos a una maquinaria aceitada, pero la cual esconde a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández, a Máximo Kirchner, o sea, a todos sus monstruos, y dejan a Sergio Massa, que lleva adelante su actuación que, a mí, como espectadora, me pareció sumamente petulante y soberbia”, remarcó. El encuentro con Patricia Bullrich Villarruel valoró, por otra parte, el encuentro que mantuvo el sábado pasado con la dirigente del PRO Patricia Bullrich en Tigre y afirmó: "No nos conocíamos personalmente más que de un cruce en un canal. Charlamos y nos conocimos, una le dio a la otra ciertas tranquilidades y frases donde estamos poniendo cierta bienvenida a la otra". La diputada nacional reveló que Bullrich "no tenía interés" en ser ministra de seguridad en un eventual gobierno libertario. "Yo no estaba preocupada por este tema pero ella me dijo que no tenía interés en ser ministra de seguridad y le dije que igual ella tiene equipos en seguridad con gente que tiene expertise y nosotros los vamos a tener presentes, porque vamos a tener en cuenta un montón de personas no solamente de JxC, sino también probablemente del espacio de Juan Schiaretti o personas apolíticas", indicó la abogada. Embed Dos mujeres fuertes para hacer realidad el cambio. pic.twitter.com/99l0ih4MP2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2023 Sin embargo, Villarruel expresó que le "parece apresurado" dar nombres para un eventual gabinete y señaló que "no queremos adelantarnos, lo hacemos medio para anular mufa".