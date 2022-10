Video: un diputado veía un partido de básquet en la sesión

El legislador del Frente de Todos fue quien propuso que los jueces no pagaran Ganancias, artículo que finalmente no obtuvo el visto bueno por los miembros de la Cámara.

Hace pocos días, Casaretto ya había sido blanco de fuertes críticas tras presentar un proyecto para que el club Patronato de Paraná no descendiera de la Liga Profesional de Fútbol.

https://twitter.com/danilerer/status/1585218291953414145 El diputado Kirchnerista Marcelo Casaretto viendo un partido de básquet durante la sesión por el Presupuesto 2023.



Si, el mismo diputado que dias atrás presentó un proyecto para suprimir los descensos de la actual temporada de la Liga del Fútbol Argentino. pic.twitter.com/DRqB65T4yn — Dani Lerer (@danilerer) October 26, 2022

"Presenté un proyecto para declarar de interés la realización de la Liga Profesional de AFA con 30 equipos a partir del año 2023, suprimiendo los descensos de la actual temporada, puesto que se determinarían por promedios de puntajes de las competencias 2020, 2021 y 2022 afectadas por las consecuencias de la pandemia del coronavirus", justificó Casaretto en su cuenta de Twitter.

>> Leer más: Un diputado nacional entrerriano presentó un proyecto para que se supriman los descensos

Ahora, ante este nuevo escándalo, Cassaretto se defendió. "No me enganchan viendo un partido de básquet, me enganchan en el recinto trabajando. Estoy trabajando, mirando las noticias, en comunicación con las redes sociales, mirando la pantalla deportiva, miro un gol si ocurre, miro un partido de básquet. Estuvimos 23 horas acá en el Congreso", señaló el dirigente oficialista. Y agregó: "Si estoy en la pantalla con un partido de básquet, ¿Cuál es el problema?".

El diputado Casaretto se quejó además de la repercusión que tuvo su decisión de mirar el encuentro deportivo en plena sesión. "López Murphy estaba durmiendo arriba de la banca", dijo. Y añadió: "Estuve todo el tiempo acá y puedo mascar chicle, hablar por teléfono, leer las noticias: puede hacer cuatro o cinco cosas al mismo tiempo". Consultado sobre si hará lo mismo durante el Mundial de Qatar 2022 para poder ver los partidos de la Selección argentina, el diputado nacional kirchnerista no dudó: "No interfiere (con la labor legislativa). Si lo puedo mirar, lo voy a mirar".