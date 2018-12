Vidal y Macri definirán sus candidaturas recién en febrero

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, confirmó ayer que en febrero tanto ella como el presidente Mauricio Macri definirán sus candidaturas dentro de la ingeniería electoral de Cambiemos. Ambos, se especula, irían por su reelección, aunque todavía está por verse si en el distrito bonaerense (el de mayor peso electoral del país) los comicios van desdoblados o juntos con las elecciones nacionales.

De vacaciones en la ciudad balnearia de Mar del Plata, la gobernadora bonaerense dio ayer una entrevista a una radio local sobre diversos temas de actualidad, entre ellos el panorama electoral de 2019.

"Más que los cargos me importa el trabajo, estar en contacto con la gente", remarcó Vidal al programa radial La Contratapa, de FM Atlántica Latina. Reiteró que en febrero definirán, junto al presidente Macri, los roles electorales. Un sector de Cambiemos impulsa el desdoblamiento de las elecciones en la provincia, para que los bonaerenses definan tanto la Gobernación, como los legisladores, intendentes y concejales, antes de la elección presidencial.

En ese marco, empieza a trabajar la comisión bicameral de 18 legisladores que evaluará la constitucionalidad de elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires. Se reunirá el jueves 3, en la Villa Victoria de Mar del Plata.

La comisión está presidida por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, de Cambiemos, y además está conformada por los senadores Walter Lanaro, Dalton Jauregui, Aldana Ahumada y Emiliano Reparaz (Cambiemos); Teresa García y Gervasio Bozzano (Unidad Ciudadana); y José Luis Pallares (Frente Renovador). Y los diputados Daniel Ivoskus, Laura Aprile y Gabriela Besana (Cambiemos). Facundo Tignanelli (Unidad Ciudadana), Ricardo Lissalde (Frente Renovador); María Alejandra Martínez (Frente Amplio Justicialista); y Julio Pereyra (PJ Unidad y Renovación).

La iniciativa tuvo el rechazo del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, pero cuenta con el apoyo del massismo y de Cambiemos, que son mayoría en la comisión especial. Mosca, como presidente del grupo de trabajo, abrió el juego a ex legisladores como asesores. Convocó a Fernando Chino Navarro, Graciela Rego, Valeria Amendolara, Evangelina Ramírez, Marcelo Torres y Marcelo Díaz, el ex diputado de Margarita Stolbizer. De todos modos, la opinión de la comisión no es vinculante.

En la entrevista a la radio de Mar del Plata, la gobernadora también se refirió a la polémica por la retirada del intendente Carlos Arroyo (Cambiemos) antes del acto de presentación de las playas públicas. "No sé muy bien lo que pasó porque cuando yo llegué el intendente ya no estaba", deslizó Vidal.

"La verdad que a mí nunca me importó mucho ni el protocolo ni el lugar que me tocaba ocupar en un acto. Me parece que cuando hacemos estas cosas los protagonistas son los marplatenses, son los argentinos que vienen a la ciudad, la protagonista es la ciudad. Ningún político ni ningún funcionario, incluyéndome a mí también", señaló la mandataria provincial que tiene una relación tensa con el jefe comunal de Partido de General Pueyrredón, apuntado por su gestión.

"Así que lamento, lamento porque era un evento importante para los marplatenses, para todas las personas? pero bueno, estaba la gente, que es de verdad la que importa, la que cuenta, para la que trabajamos todos los días y con quienes estuve hablando en el lugar", dijo Vidal.

Tras la partida del intendente, que se fue media hora antes de que llegara la gobernadora, también se fueron los radicales. Según trascendió, estaban molestos por el protagonismo del diputado nacional Guillermo Montenegro, del PRO, que apunta a ser candidato a intendente el año que viene en ese distrito.