Vidal presentó un proyecto para que el salario de los diputados tenga como tope el mismo aumento que perciben los jubilados

"Resulta de suma importancia terminar con los privilegios de la política", dijo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires

La diputada de Juntos por el Cambio y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó un proyecto de ley para que el salario de los diputados y senadores tenga como tope máximo el aumento previsional que se aplica a los jubilados de todo el país.

“En este momento de tanta angustia, en el que muchísimos argentinos no llegan a fin de mes, no se puede seguir sintiendo, que el que vive de la política vive mejor que ellos”, dijo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.