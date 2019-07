Vidal: "No se bancan que una mujer gobierne Buenos Aires"

"Me molesta que no reconozcan que hay una mujer que se la banca gobernando la provincia", aseguró la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y disparó contra el el candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, de quién dijo que, pese a ser "una cara nueva" en el distrito, representa "el espacio que gobernó la provincia por 28 años", por lo que consideró que si ganara las elecciones sería volver "al pasado".

"Kicillof puede ser una cara nueva pero ese espacio sigue siendo el mismo que gobernó la provincia por 28 años", dijo la mandataria anoche en una entrevista con el programa "Debo decir" que conduce Luis Novaresio por América TV.

Señaló que si en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto o las generales del 27 de octubre gana el Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández en la fórmula presidencial, "va a gobernar el pasado”.

"Gane Alberto Fernández o Cristina Kirchner gobernaría el pasado", dijo y agregó que "la historia demuestra que el que gana la provincia gana el gobierno nacional" y que ella confía que "lo más probable es que siga trabajando junto a Mauricio Macri".

"¿A qué vamos a volver? ¿Esa es la propuesta de futuro? Los 70' se terminaron con lo terrible y dramático que tuvieron. Yo no discuto con él sino con un sistema que gobernó la provincia décadas y dejó los hospitales como los dejó".

Vidal se refirió así a las declaraciones de Kicillof, quien había dicho que Vidal y Macri representaban la continuidad de Domingo Cavallo y José Alfredo Martínez de Hoz, ministros de Economía en los noventa y en la dictadura, respectivamente.

"Esta es una elección en la provincia de Buenos Aires donde no se elige ministro de Economía, sino gobernador; las políticas macroeconómicas, las que definen empleo, inflación, inserción internacional, endeudamiento, son políticas nacionales que define un presidente con un ministro de economía", enfatizó.

En esa línea, remarcó que la tarea del gobernador es la de abocarse "a un plan productivo propio en el marco de esas políticas nacionales, pero tiene que resolver los problemas de los hospitales, las escuelas, a pelearse contra el narcotráfico", y remató: "Esa es la tarea de un gobernador".

Al ser consultada sobre un posible debate con su rival político y ex ministro de Economía durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, consideró que "es muy importante que haya reglas de debate en serio". "No quiero un concurso de chicanas. No me prestaría a eso. Tal vez lo pensaría"

Por otro lado se defendió de quienes dicen que en su gestión se endeudó la provincia: "Dicen que endeudé la Provincia. ¿Cuantos nos va a salir lo de YPF si perdemos el juicio?", se preguntó.

"¿La provincia se endeudó? La provincia debe un 5 por ciento de lo que se endeudó Scioli. Todos los intendentes recibieron fondos de esa deuda para hacer obra. Esa deuda se ve en obras", subrayó.

No obstante, reconoció que "han sido años difíciles" y que encontraron "una economía con cepo, con inflación, con tarifas que no estaban sinceradas y al borde del colapso energético".

"Salir de eso fue doloroso. Ese dolor para mi vale la pena, tiene un sentido y el sentido del enorme esfuerzo que les pedimos es recuperar la dignidad", dijo.