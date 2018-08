Vidal manifestó además su esperanza de que el Senado "reflexione" y ofrezca "una respuesta a la sociedad" ante el reclamo de se le retiren los fueros a la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Vidal en TN

"Espero que esta semana la política del Senado reflexione y le dé una repuesta a la sociedad porque la semana pasada hubo una enorme indignación", dijo la mandataria bonaerense.

"No me imagino un proceso judicial de esta magnitud en una presidencia de (Daniel) Scioli y con (Carlos) Zannini de vicepresidente", reflexionó la gobernadora, refiriéndose a la investigación por los cuadernos de las coimas. Y agregó: "Es necesario que pase; es un síntoma de que algo cambió. No hay que tapar nada. Hay que poner la verdad sobre la mesa siempre".

"No me imagino un proceso judicial de esta magnitud en una presidencia de Scioli y Zannini", dijo anoche la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en referencia a la investigación desatada a raíz de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.