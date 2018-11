Vidal: las candidaturas se definirán después de marzo de 2019

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que las listas de candidatos del oficialismo y el calendario electoral se definirán "después de marzo" próximo.

"La candidatura más importante es la de (el presidente) Mauricio Macri y ya se definió. El resto de las postulaciones y el calendario electoral es una discusión para el año próximo. Hoy no está en la agenda de la gente ni en la mía", dijo la mandataria.

Vidal hizo esas declaraciones luego de una semana en la que se especuló con un adelanto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Insistió en que Macri "tiene que ser reelegido" y que, por su parte, cumplirá el compromiso con los bonaerenses de "no ser candidata a presidenta el año próximo".

"Los bonaerenses saben que los he defendido todos estos años y lo voy a seguir haciendo. Además, voy a cumplir el compromiso que tomé con ellos, y que no tomó ningún otro gobernador: no ser candidata a presidenta el año próximo", apuntó.

Además, Vidal evitó pronunciarse respecto de cambios en el calendario electoral en territorio bonaerense.

Señaló que "todas las opciones están abiertas y son posibles", aunque aclaró que "todavía no es momento de discutirlas" ya que "hoy las elecciones no están en la agenda de la gente" ni tampoco en la de ella.

Según Vidal, la estrategia del calendario electoral y las candidaturas es algo que se resolverá "con el presidente, con el gobierno nacional, en el ámbito de Cambiemos, como en 2015" y no habrá definiciones "por lo menos hasta marzo".

"Los candidatos no los define la política sino la gente", resaltó acerca de una posible candidatura de la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner, y si eso beneficiaría al gobierno bonaerense.

"Hoy existe un sector de la sociedad que quiere que Cristina sea candidata, y eso es independiente de lo que piense cualquiera", al igual que "hay un sector que quiere que Mauricio sea candidato", indicó.

Para la gobernadora, "ya no hay aparatos partidarios, asambleas ni reuniones que los definan (a los postulantes): es la sociedad".

Consideró también que Cambiemos sigue expresando "lo que los argentinos querían en 2015, y lo que siguen creyendo, aún con errores y aciertos y con todo lo que queda por hacer para lograr una Argentina sin mentiras y sin corrupción, con obras de verdad y no con carteles".

"Si algo quedó claro en estos años es que en Cambiemos no hay alguien que decide y los demás vamos a aplaudir a la Casa Rosada", sostuvo.

Y sentenció: "Todos tenemos capacidad de discutir, de plantear diferencias y de llegar a acuerdos".

