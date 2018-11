Vidal dijo que nuncaestuvo en crisis su vínculo con Macri

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que "nunca se puso en crisis el vínculo" con Mauricio Macri y dijo que le parece "bien" que el presidente "quiera ir por un segundo período" en las elecciones del año próximo. Además, coincidió con el jefe del Estado en que "debimos ser más claros sobre lo que encontramos" cuando ambos asumieron sus respectivas administraciones.

La gobernadora reiteró que no será candidata a presidenta y dijo que no cree que Macri se lo pida, a la vez que consideró que "salir de un proceso tan complejo lleva tiempo, y me parece bien que quiera ir por un segundo período para continuar con este proceso que demuestre a los argentinos que este esfuerzo valió la pena".

Ante una consulta sobre eventuales errores del gobierno, recordó que "el presidente lo dijo: debimos ser todavía más claros sobre lo que encontramos y fuimos muy optimistas al principio".

"Elegimos un camino que no era el mejor sino el menos malo: era o tomábamos deuda o hacíamos un shock de ajuste que la sociedad no podía sostener", afirmó la gobernadora, y dijo saber que "hay gente agobiada", pero sostuvo que "el esfuerzo vale la pena".

Vidal aseguró que "nunca se puso en crisis el vínculo" con el presidente, y comparó esa situación con la de la ex mandataria Cristina Kirchner y el gobernador Daniel Scioli "cuando se decía que él llamaba y no lo atendían".

Sobre la negociación con los gremios docentes, Vidal apuntó que "los vamos a volver a convocar antes de fin de año" porque "genuinamente queremos mejorar los salarios docentes".