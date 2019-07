La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien en los próximos comicios busca su reelección, dijo que "Cristina Kirchner fue una oportunidad perdida", y remarcó que si le tocara perder en las elecciones de octubre ante Axel Kicillof "hará todo lo posible para que le vaya bien".

Vidal, además, no ahorró elogios hacia el presidente Mauricio Macri. "Las decisiones más difíciles las tuvo que tomar Mauricio".

La mandataria, la personalidad del oficialismo con mayor imagen positiva, brindó esos conceptos durante una reportaje concedido al canal LN+, donde abordó distintos temas de la actualidad política del país.

"Ser valiente no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo", manifestó, y agregó que a sus hijos les repite esa frase cada vez que se enfrenta a las mafias de la Provincia.

"No siento que estoy en campaña", dijo Vidal. "Las decisiones más difíciles las tuvo que tomar Mauricio", agregó. En otro momento de la entrevista, expresó que los bonaerenses realizaron un gran esfuerzo durante toda la gestión de Cambiemos pero que pronto, después de octubre, "vendrá una etapa de producción en la Provincia".

"Las encuestas siempre son una foto, lo importante es el poder de la gente que va a votar", opinó sobre las diversas encuestas que circulan con la intención de voto de los argentinos.

Al momento de referirse a la oposición, la gobernadora de la provincia más poderosa mencionó a la expresidenta Cristina Kirchner como "una oportunidad perdida", mientras que al precandidato a gobernador por el Frente de Todos en la provincia, Axel Kicillof, lo definió como "un adversario".

Acerca de su principal contrincante en la provincia, Vidal expresó que si el aspirante peronista a su cargo triunfa en las elecciones de octubre, ella hará todo lo que esté a su “alcance” para que le “vaya bien”, porque de ese modo, dijo, “les va bien a los bonaerenses”.

“Si al día siguiente no soy gobernadora, no voy a tener la responsabilidad institucional a partir del 10 de diciembre, pero lo que no voy a perder es mi compromiso con los bonaerenses”, aseguró Vidal.

Para Macri y su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, solo hubo elogios: "Macri es un líder y Pichetto un valiente".