Vidal admitió la derrota y pidió responsabilidad a la oposición

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que "escuchó" el mensaje de los bonaerenses en las elecciones del domingo pasado, y se comprometió a "mejorar y llevar una propuesta mejor para los próximos cuatro años", a la vez que afirmó que "la gobernabilidad es responsabilidad de quienes gobernamos y de todas las fuerzas políticas". Justamente Axel Kicillof, candidato a gobernador de ese provincia por el Frente de Todos (FdT), también aludió ayer a la responsabilidad ante una jornada que fue crítica en lo económico. "Nosotros nos presentamos ante la sociedad, no ante los mercados. El gobierno tiene que tomar los recaudos porque de acá a diciembre están a cargo y son los que tienen la responsabilidad", señaló el candidato de la coalición del PJ.

Kicillof logró el 49,32 por ciento de los votos, mientras que Vidal llegó al 32,71 por ciento de los sufragios, una diferencia de casi 17 puntos, algo que para muchos es irremontable de cara a las generales previstas para el 27 de octubre.

La gobernadora acompañó al presidente Mauricio Macri el domingo cuando el primer mandatario dijo que su partido había protagonizado una "mala" elección, pero no había realizado declaraciones.

Por eso ayer, Vidal enfrentó una rueda de prensa donde personalmente admitió su derrota.

De todos modos, consideró que "reconocer errores no es una debilidad sino una fortaleza" y que sin dudas "hubo bonaerenses que dijeron que no están conformes y que esto no ha sido suficiente".

A ellos se dirigió para decirles: "No me voy a cansar de recorrer la provincia".

"Voy a seguir recorriendo la provincia y, más allá de escuchar el mensaje que dieron a través de los votos, nos queda una instancia más de escucha, en octubre para llevar una mejor propuesta para los próximos cuatro años", afirmó la gobernadora durante la rueda de prensa realizada en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto a su vicegobernador, Daniel Salvador.

Dólar y después

El aumento del dólar también fue abordado ayer por Vidal al admitir que la devaluación de ayer "va a tener impacto". Dijo, que se estudian medidas "para acompañar a los bonaerenses que más lo necesitan".

"Lo que más me preocupa no es cómo sigue la campaña sino cómo dar respuesta a los bonaerenses en un día que ha sido difícil y que seguramente tendrá impacto en los días y semanas que vienen", señaló la gobernadora del distrito electoral más importante del país.

Consultada por si el resultado de las Paso en la provincia estuvo vinculado con la unificación de la elección con la nacional, remarcó que ella no es partidaria de "especular", y que "siempre" puso por encima que "esta es una provincia que necesita muchas cosas".

"Hay cosas que no pueden ser prioridad frente a un desdoblamiento para el que se necesitaban 3.000 millones de pesos que priorizamos usar para otras cosas", argumentó Vidal, respecto de la unificación.

Sonrisas

Mientras, el ahora candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el FdT, Axell Kicillof, habló ayer con los medios que lo esperaron en la puerta de su casa, durante la mañana. "Estamos muy contentos, ninguna encuestadora daba esta diferencia (de votos), se abre una nueva etapa y esperamos que el Gobierno actúe con mucha responsabilidad de acá a diciembre", reflexionó.

Entre bocinazos y saludos de la gente que pasaba por el lugar, y con una sonrisa en su rostro, Kicillof señaló que el oficialismo "debería escuchar a través de este voto el reclamo de pequeños y medianos sectores que están con graves dificultades y ocuparse, que den respuesta porque los bonaerenses y los argentinos quieren paz".

"Los bonaerenses quieren otras prioridades: trabajo, producción, educación y salud para todos", evaluó al ser consultado sobre las razones de su victoria.

La abultada diferencia que su espacio logró tanto a nivel de la provincia de Buenos Aries como en el país también fue considerada por el diputado nacional. "Esperemos que el gobierno actúe con responsabilidad, ellos tienen los instrumentos. Nosotros somos opositores, nos presentamos a una elección y todavía falta hasta octubre", manifestó.

En la provincia de Buenos Aires votó el 75,80 por ciento de un padrón de 12.,515.361 electores. Es el mayor distrito del país que representa el casi el 37 por ciento del total del país.