Víctor Hugo Morales fue despedido de la señal C5N

Víctor Hugo Morales fue despedido de C5N, señal en la que conducía el noticiero de la tarde, El Diario. Así lo confirmó él mismo en su cuenta de Twitter. "Previsible. Me comunicaron que me han despedido de @C5N. Emocionadamente gracias a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!", escribió el periodista en la red social.

La decisión de su despido llega en un contexto complejo para la señal del Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López que, recientemente, buscó pasar a manos del grupo inversor OP, de Ignacio Rosner , un traspaso que no pudo concretarse debido a la inhibición de bienes que pesa sobre Indalo por una deuda millonaria con la Afip.

Esta coyuntura hizo que la situación financiera de los medios del grupo entraran en conflicto y los trabajadores de C5N no tardaron en pronunciarse con un comunicado por la demora en el pago de los sueldos.

Una de las primeras en solidarizarse con el periodista fue Cristina Kirchner , con cuyo gobierno Víctor Hugo Morales siempre se mostró afín. La ex presidenta escribió: "Se consolida el apagón informativo en Argentina. Mi solidaridad con @VHMok y con sus televidentes, que desde hoy tendrán una voz menos para escuchar".