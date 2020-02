Vicentin: piden a Perotti conformar una mesa intersectorial

Los legisladores santafesinos le reclaman al gobierno provincial la conformación de una mesa intersectorial, para realizar un "seguimiento de la situación que atraviesa la cerealera Vicentin", y que busque alternativas para poder garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados y afrontar los pagos a proveedores y productores.

A través de un proyecto de comunicación que se aprobó en la Cámara de Diputados _presentado por el ex ministro de Infraestructura de Santa Fe y actual diputado del Frente Progresista, León Garibay y respaldado por legisladores de ese bloque_, solicitan que el gobierno convoque a legisladores, intendentes, presidentes comunales, organizaciones gremiales, organizaciones de la sociedad civil y a representantes del gobierno nacional para una mesa intersectorial, que funcionando de forma orgánica, realice un seguimiento de la situación de Vicentin.

"El conflicto de Vicentin, una empresa con más de 90 años de trayectoria en nuestra provincia y siendo la principal empresa agroexportadora de capitales nacionales, con dos plantas de gran porte en Ricardone y San Lorenzo, ambas paralizadas, ha provocado un verdadero cimbronazo en toda la región acarreando consecuencias impensadas en la cadena de comercialización de cereales, en el gremio aceitero y el comercio", detalló el texto del proyecto.

"A raíz de esto la provincia atraviesa una grave situación donde se conjugan la incertidumbre en las fuentes laborales de mas de dos mil familias trabajadoras y la inactividad económica de las principales zonas productivas", agregó.

Vicentín inició en octubre del año pasado un proceso de reestructuración de pagos y en febrero solicitó la apertura del concurso preventivo de crisis. "Ante semejante situación de gravedad, referentes de organizaciones gremiales afectadas, políticos provinciales y nacionales, han convocado hasta la fecha dos reuniones en la ciudad de San Lorenzo a los fines de hacer visible la problemática, atender las demandas de los damnificados, debatir y generar posiciones al respecto", agregó.

Reunión de acopios

En tanto , hoy los acopiadores de todo el país que fueron damnicados por el default de Vicentín se reunirán en la Bolsa de Comercio de Rosario para analizar una estrategia conjunta, según publicó el portal Punto Biz.

La reunión es convocada por los distintos centros de acopiadores del país y ya comprometieron su presencia acopios de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chaco y La Pampa. "No me imagine un desastre tan grande como el que dejó Vicentin en la cadena productiva. Realmente lo que está ocurriendo es un caos y con el correr de los días vamos tomando real dimensión de los perjuicios económicos al sistema", dijo ayer a ese medio el presidente de la Federación de Centros y Entidades Acopiadoras de la Argentina, Fernando Rivara, quién presidirá el encuentro. También fue enfático:"Personalmente pienso que los directivos de Vicentin deberían estar presos. Acá no hubo un problema comercial o un negocio que salió mal; sino que usaron los granos de terceros para financiar sus negocios".