Vicentin: directivo aseguró que en marzo o abril reabre la empresa

La crisis de Vicentin tuvo ayer un nuevo capítulo en la Legislatura santafesina. El vicepresidente primero de la empresa, Alberto Macua, dijo en una reunión con legisladores de la comisión de Asuntos Laborales que en marzo o abril se reabre la empresa, aunque la aseveración no tuvo la contundencia necesaria, según expresaron los referentes del encuentro.

Los legisladores de la comisión también recibieron, aunque en forma separada, al ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, quien aseguró que desde el gobierno “se acompaña a los gremios porque la preocupación oficial es preservar las fuentes de trabajo y que se reactive cuanto antes la empresa, con estos dueños o con quien sea”.

“Un cierre definitivo sería una catástrofe”, dijo Sukerman, quien además consideró que no obstante “lo laboral y lo jurídico tiene que ir por separado”.

“Alguien tiene que llevar a cabo esa actividad económica cuando arranque la cosecha, sean estos dueños o no. En un concurso preventivo el principal objetivo debe ser la puesta en marcha de la empresa”, agregó Sukerman y adelantó que el jueves próximo iremos a acompañar a Reconquista a los trabajadores para que el juez (del concurso) nos dé explicaciones”.

Por otra parte, admitió que la Casa Gris “nunca pensó que se llegaría a este extremo y que el estrés financiero del que hablara la empresa se convirtiera en un concurso preventivo”.

En tanto, el legislador e integrante de la comisión, Carlos del Frade, señaló que “la empresa Vicentin dice que mantendrán los puestos laborales en la provincia pero no hubo una sola fecha, porque eso depende de definiciones que no pudo dar Macua”.

Consulado sobre la fecha que el empresario había señalado para la reapertura de actividades, el diputado indicó que “en realidad no lo aseguró”. Y agregó: “Se lo preguntamos cinco veces. Yo le pedí una fecha pero todo depende de decisiones y definiciones que él no toma, pero además no sabemos quiénes las toman porque no nos dijo”. Por otra parte, “dijo, aunque no fue enfático, que van a mantener la fuente de trabajo si llegaban a arreglos extrajudiciales”, contó Del Frade y en ese marco, aconsejó a los trabajadores que “sigan en estado de alerta”.

Finalmente, el legislador señaló que en la reunión de la comisión Macua “aseguró que se van a preservar las fuentes de trabajo” y además, relató que el directivo de la empresa “arrancó diciendo que era falsa la información que dio el Banco Nación sobre la compañía y luego se rectificó y admitió luego que hubo un desajuste” sobre esos datos. También “negó que Vicentin Paraguay es una empresa off shore y que hubo triangulación de dinero y negó que esto se tratara de una operación de lavado de dinero”.

No obstante “hay diferencias entre el relato de la empresa y el de los trabajadores”, concluyó.

Reclamo por jurisdicción

En tanto, ayer el presidente y el vicepresidente de la Caja Forense de la 2º Circunscripción Judicial, Juan Manuel Costantini y Marcelo Casal, presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe solicitando que el concurso de acreedores de Vicentin se tramite en los Tribunales de Rosario y no en Reconquista, aduciendo que la empresa tiene sus principales oficinas y realiza la gran mayoría de sus operaciones en esta ciudad y, además, los reclamos por cobro de créditos también han sido entablados en juzgados rosarinos.

La institución, que se encarga de proteger los honorarios y brindar cobertura de salud a los profesionales del derecho, aseguró que de esta manera busca resguardar los intereses de los abogados y procuradores de la ciudad de Rosario y la zona en cuestión. “Nos vemos en la obligación de formular el presente planteo formal para que arbitren los medios necesarios a fin de evitar un perjuicio irreparable de gran magnitud para los profesionales del derecho, acreedores (mayormente pequeños y medianos productores) e instituciones de la ciudad de Rosario y su región”, señala el texto.

El requerimiento de Caja Forense se sustenta en la doctrina del domicilio real. La institución resaltó que Vicentin tiene gran parte de los contratos concertados en Rosario y registrados en la Bolsa de Comercio de esta ciudad. “Resultaría arbitrario e irrazonable que un concurso de acreedores de una empresa de la envergadura de Vicentin Saic se traslade al fuero civil de Reconquista, cuando casi la totalidad de los acreedores, operaciones e intereses vinculados al giro comercial de la empresa concursada se encuentran en Rosario y su región”, argumentaron.