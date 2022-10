Causa Vialidad: empieza el alegato de la defensa de Lázaro Báez

Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y cumple con arresto domiciliario por esa causa.

El dueño de Austral Construcciones enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron “prevaricato”.

Báez está acusado por supuesta “asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública”.

La semana pasada los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharon a las defensas de otros dos acusados, el ex secretario de Obras Públicas José López y el también ex funcionario de Planificación Federal Carlos Kirchner.

En ambos casos se reclamó la absolución.

“José López no cometió ilícitos. Nunca pudo haber cometido corrupción en la obra pública porque no lo controlaba”, señaló el defensor de López, Santiago Finn.

Además, la defensa oficial del ex funcionario cuestionó que los fiscales hayan involucrado al acusado en un presunto operativo para “limpiar todo”, que según ellos se habría puesto en marcha a fines de 2015 para ocultar los presuntos ilícitos que ahora se juzgan.

“¿Cómo se «limpian» kilómetros de caminos viales? No se limpian, quedan ahí”, planteó el defensor y además sostuvo que “la intimidad resultó absolutamente violada, para López y las personas que hablaban con él”.

La defensa se refirió al uso por parte la fiscalía como prueba en su alegato final del contenido de mensajes del celular del ex funcionario, que había sido peritado en otra causa en la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito y que el TOF2 aceptó incorporar a este juicio.

Una vez que finalice la defensa de Báez, el listado seguirá con los últimos cuatro imputados cuyos alegatos falta escuchar, entre ellos el del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.

Periotti está acusado como supuesto organizador de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

En el juicio ya reclamó su absolución la vicepresidenta, quien expuso por videoconferencia ante los jueces y denunció que los fiscales cometieron “prevaricato”, por lo que pidió que se extraigan testimonios en el momento del veredicto para una eventual denuncia penal.

También reclamaron absoluciones los abogados de los acusados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; la del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y la de los ex funcionarios de Vialidad nacional y provincial que trabajaban en Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.

En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.

El debate se inició hace más de tres años, están acusados 13 imputados y, una vez que termine la etapa de alegatos, será el momento de ejercer el derecho a réplicas y dúplicas por parte de las partes, si es que las hay.

Luego se fijará un cronograma para últimas palabras y, finalmente, la fecha del veredicto, que se evalúa dar a conocer antes de fin de año.