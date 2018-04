"Veo difícil compartir un espacio con CFK", dijo Urtubey

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó ayer que considera "difícil" la posibilidad de compartir un espacio político dentro del peronismo con Cristina Kirchner de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

"En política todos compartimos espacio, pero hacerlo con la ex presidenta lo veo difícil", dijo Urtubey. Y agregó que su planteo para el peronismo es ser "una opción de futuro más que una reivindicación de un pasado supuestamente glorioso".

Las declaraciones de Urtubey tienen como antecedente las de Luis Barrionuevo, flamante interventor del justicialismo, quien el domingo pasado señaló: "Que vengan todos al peronismo, incluso Cristina con su prontuario".

Según Urtubey, la sociedad se da cuenta "en el acto" cuando "uno no es coherente, y compartir un espacio con la ex mandataria no lo sería".

De todos modos, aclaró claro que él no tenía "el derecho de admisión" dentro del peronismo como para no permitirle a Cristina su participación en ese espacio.

"Soy peronista, aunque hicieron lo necesario para que me vaya. Pero no tengo el derecho de admisión dentro del PJ. Lo que voy a tratar es de llevar al partido a que sea lo que tiene que ser", argumentó.

El nombre de Urtubey suena entre las posibles postulaciones del PJ de cara a las elecciones presidenciales.

Acerca del rol que debe tener la oposición al gobierno de Cambiemos, indicó que la responsabilidad es "garantizarle a la sociedad una alternativa superadora".