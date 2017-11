Velaron y enterraron al joven muerto de un balazo

Familiares y amigos de Rafael Nahuel despidieron los restos del joven que murió de un balazo en el marco de un operativo de Prefectura Naval.

La ceremonia se realizó en una casilla en el límite de los barrios El Maitén y Nahuel Hue, la zona más populosa de Bariloche. Rafael estaba cubierto por una bandera mapuche, tenía un trarilonco en su cabeza y algunos arreglos florales con mensajes de amigos y familiares. Sobre su pecho había una hoja de papel con un afectuoso saludo de un sobrino, según publicó el diario Río Negro.

El obispo de la ciudad, Juan José Chaparro, encabezó una sencilla ceremonia alrededor de las 16 de anteayer. Lamentó la muerte violenta del joven, que recibió un proyectil calibre 9 milímetros, que usan las armas de los efectivos del Grupo Albatros. El cuerpo fue trasladado luego al cementerio municipal.

En la ceremonia, que no se realizó según la tradición ancestral de los nativos, la madre del joven, Graciela Salvo, pidió "justicia" y les recriminó a los mapuches: "Ustedes me lo llevaron allá y me lo trajeron muerto".