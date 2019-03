El decano de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Marcelo Vedrovnik, aseguró que "es bueno que el pueblo santafesino pueda opinar sobre la necesidad de la reforma de la Constitución", en base a la consulta popular que se va a realizar en las próximas elecciones.

"La reforma de la Constitución es necesaria por varios motivos, uno de ellos es porque hace 57 años que no se modifica y no es un dato menor que nuestra Carta Magna sea de 1962. Pasaron muchas cosas en estos 57 años, no solamente la cuestión que en el 83 se volvió a la democracia ni que en el 94 se reformó la Constitución nacional, sino porque ha habido una serie de cambios en lo social, en lo legislativo y en lo jurídico que imponen que la carta magna santafesina tenga que acompañar esos cambios", subrayó el decano.

Conjuntamente, Vedrovnik señaló que "la consulta popular se basa en un hecho fundamental, preguntarle al pueblo, y eso es muy bueno para la democracia porque es necesario llegar a la reforma con la mayor cantidad de consensos posibles". Y luego, añadió: "Pienso que hasta ahora no ha salido por una cuestión política, por temor a una posible reelección, pero es sano que la ciudadanía sea consultada sin los tiempos políticos condicionantes".

Asimismo, el titular de la casa de altos estudios resaltó la importancia de que cada ciudadano cuente con la información necesaria el día que tenga que decidir: "Hay que explicar bien de qué se trata, confío en el compromiso ciudadano, pero a la vez es importante que sepan que esta consulta no está vinculada con la reelección de un gobernador. La persona que vota tiene que saber que si se reforma la Constitución habrá reconocimientos en torno a los pueblos originarios, al derecho al agua, a la perspectiva de género, a tener un gobierno transparente, sobre el acceso a la información pública, el acceso al deporte y a la salud universal, que son todos temas que a la opinión pública no tengo dudas que le interesan".

"El hecho de que nuestra Constitución no cuente con una perspectiva de género es grave. En estos días se cumplieron los 25 años de la reforma de la Constitución Nacional y en esa modificación hubo 305 convencionales, de los cuales sólo 78 eran mujeres. Un número alejado de la paridad que se exige hoy, pero creo que es mucho más que una cuestión coyuntural, es incorporar nuevas realidades y acomodarse a la carta magna nacional", remarcó.

En la misma línea, el decano de Derecho explicó la relevancia de incorporar mecanismos de democracia participativa, como la iniciativa popular: "En el caso de la privatización del Banco de Santa Fe hubiera sido muy importante contar con una herramienta como la audiencia pública, o lo mismo para si un futuro gobierno desea privatizar cualquier empresa pública que ofrezca servicios. Son hechos que te marcan que no estamos aggiornados. Al igual que tenemos una legislación nacional que permite elegir presidente a partir de los 16 años, pero para cargos provinciales se puede votar a partir de los 18, eso está mostrando que estamos desfasados". "Para el día de la consulta popular aspiro a dos cosas: una, que la gente comprenda que es bueno que sea consultada y que entienda lo importante que es que tengamos un Constitución adaptada a las nuevas épocas, y por otro lado, que sería aún mejor que salga la reforma y cumplamos con el nuevo estatuto, porque tampoco es cuestión de reformar leyes y después no cumplirlas", destacó Vedrovnik.