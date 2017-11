giro. Alejandro Vandenbroele se arrepintió y podría complicar la situación del detenido ex vicepresidente.

Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro del detenido ex vicepresidente Amado Boudou, acordó volver el viernes próximo a los Tribunales Federales de Retiro para comenzar a declarar en el marco del programa de protección a testigos e imputados, de acuerdo a un acta que suscribió con el fiscal Jorge Di Lello.

Al término de una entrevista que mantuvo el lunes pasado en la fiscalía y luego de una reunión a solas con su defensor oficial, Vandenbroele fue incorporado en forma provisoria al programa de protección de testigos. Y se fijó para el viernes, a las 8.30, la cita con Di Lello.

Vandenbroele, procesado en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, accedió a que sea el viernes la cita con el fiscal porque, dijo, quería tomarse unos días para "ordenar sus ideas".

El supuesto testaferro llegó el lunes, a las 14, a la fiscalía de Di Lello y, desde allí, se convocó a uno de los defensores oficiales que lo asiste, Juan Martín Vicco, ya que tiene abiertas tres causas penales todavía en trámite.

La condición de testigo protegido de Vandenbroele hace imperativo un "plan de seguridad adecuado" y en eso trabaja ya el Ministerio de Justicia nacional (Oficina de Protección de Testigos).

"La Oficina de Protección de Testigos estaba prácticamente desarticulada. Solamente se usaba para pagar algunas situaciones vinculadas, principalmente, a delitos de lesa humanidad", explicó el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Además, el funcionario señaló que "(Vandenbroele) se retiró del tribunal ya protegido por el programa hacia un lugar seguro".

En ese marco, el subsecretario de Política Criminal del ministerio, Juan José Benítez, adelantó que analiza el "plan de seguridad más adecuado" para proteger a Vandenbroele.

Benítez señaló que, luego de recibir la notificación judicial, se "recabó la conformidad" formal de Vandenbroele para ingresar al sistema de testigos protegidos, que "siempre actúa a pedido y voluntad de la persona" y exige el cumplimiento de las condiciones fijadas por las autoridades.

Explicó que, entre las medidas previstas para "diseñar el plan más acorde que le permita a la persona reconstruir su estilo de vida", se puede "sustituir" su identidad, como también trasladarla "en forma definitiva" a otro lugar del que vive actualmente.

Benítez indicó que "el programa de protección de testigos funciona independientemente de si la persona se acoge o no al beneficio que brinda la figura del arrepentido".

Rol clave

Al respecto, el fiscal federal Carlos Rívolo, el primero que tuvo a su cargo la investigación del caso Ciccone, sostuvo que Vandenbroele puede aportar "cosas importantes" para la causa por enriquecimiento ilícito en la que está detenido el ex vicepresidente Amado Boudou.

Rívolo interpretó que con la decisión de Vandenbroele "se cae una parte muy importante para demostrar el vínculo con Boudou", que fue siempre negado por ambos, una relación "que está probada".

Asimismo, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dio cuenta de su expectativa de que Vandenbroele "haga un aporte a la investigación", sobre todo porque "faltan comprobar cuestiones como el financiamiento de (el fondo de inversión) The Old Fund".

Alonso atribuyó la decisión de Vandenbroele de declarar a que "se sintió más tranquilo por la prisión de Amado Boudou".

El titular de The Old Fund, que se quedó con Ciccone, desplazó a su abogado particular y optó por la defensa oficial.

Los defensores oficiales se designan por sorteo y, por ese motivo, hasta el momento tiene uno distinto en cada causa penal: lo que queda por investigar de Ciccone, la firma de un contrato de reestructuración de deuda pública con Formosa y su rol de testaferro en el enriquecimiento ilícito de Boudou.

En ese sentido, se esbozó la necesidad de coordinar una defensa conjunta, algo a definir antes de que comience a declarar.

De hecho, Vandenbroele también cambió de abogado en el juicio oral que ya se lleva adelante por la venta de Ciccone, algo que ayer fue a comunicar en persona ante el Tribunal Oral Federal Nº 4, que le designó defensa oficial (ver aparte).

En todas las causas penales, Vandenbroele está imputado junto a Boudou y su socio José María Núñez Carmona.

Vandenbroele está acusado de actuar como testaferro del ex vicepresidente y de haberle prestado el nombre para que se quedara con Ciccone, la imprenta con capacidad para imprimir billetes.

En más de una oportunidad, incluso la semana pasada, en el juicio oral por Ciccone, Boudou aseguró que no conocía a Vandenbroele.