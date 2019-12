Valdés acusó a monseñor Aguer de "patotero eclesiástico"

El diputado electo del Frente de Todos y ex embajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés, afirmó ayer que el arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor Aguer, es un "patotero eclesiástico", y volvió a lamentar el cruce que mantuvo con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) por haber dicho que la legalización del aborto será ley y que el papa Francisco "lo va a entender".

"Yo acuso a monseñor Aguer de ser un patotero eclesiástico", dijo ayer Valdés en declaraciones a radio Nacional. Y agregó: "Me da vergüenza que estemos en este clima de violencia producto de esas palabras de un (ex) arzobispo de la Iglesia argentina. Esta discusión atrasa. No le hace bien a la Iglesia esa respuesta. No todo lo que dice el Papa está dirigido a la Argentina".

Días atrás, monseñor Aguer había señalado que se debía "excomulgar al presidente que legalice el aborto".

"Yo fui abogado de Gabriel, el chico abusado por el cura (Héctor) Grassi y en la Iglesia hay muchos que me miran de reojo desde aquel momento, y yo no sé si no me pasaron una factura", afirmó ayer el diputado electo del Frente de Todos.

Además, volvió a lamentar el comunicado que difundió días atrás la CEA con el que la Iglesia lo cuestionó.

"Me sorprendió mucho, fui injustamente tratado por la Conferencia Episcopal. Dentro del dolor por la sorpresa de este trato, muchos curas y obispos me llamaron porque no comparten esa mirada", afirmó, y dijo: "No me gusta que me patoteen políticamente, ni sindicalmente, y ahora encima me patotean eclesiáticamente".

Tras las declaraciones de Valdés en las que señaló que el Papa iba a "entender" en caso de que se apruebe la legalización del aborto, la CEA difundió un comunicado en el que se manifestó que "subordinar su magisterio doctrinal a coyunturas políticas resulta inaceptable".