"No, no, en absoluto. No había tomado conocimiento de eso". Lacónico y evasivo, el gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente de la alianza Consenso Federal 2030 simuló sorprenderse cuando La Capital lo consultó ayer sobre las versiones acerca de cuestionamientos a su inclusión en la fórmula como compañero de Roberto Lavagna por parte de sectores del socialismo santafesino.

"Las fórmulas se empiezan a discutir de aquí al 22 de junio", había respondido días atrás el gobernador Miguel Lifschitz cuando fue interrogado acerca de su par salteño. Por entonces, se especulaba con que el socialista propondría a Facundo Manes para ese lugar. Incluso, se habló de que el partido de la rosa roja había quedado "descolocado con el perfil conservador" del número dos elegido por Lavagna.

Pese a que no existe la posibilidad de que Urtubey desconociera el cimbronazo que la unción de su nombre causó en el socialismo, de paso por Santa Fe optó por ser piadoso con su anfitrión, que tras la derrota oficialista en las urnas se quedó sin espaldas para reclamar en el plano nacional.

De la mano de Lifschitz, Lavagna y Urtubey se convirtieron en la primera fórmula presidencial (que pujará por desalojar a Mauricio Macri de la Casa Rosada) en visitar la capital provincial. Ayer, el socialista habló "de un amigo como el gobernador de Salta".

No fue un acto de campaña sino un encuentro técnico, o eso pareció al estar de lo reducido de la concurrencia: apenas algo más cien personas. De las cuales el 90 por ciento fueron funcionarios del gobierno provincial, partiendo de la estricta totalidad de los miembros del gabinete. La excepción la dieron la intendenta Mónica Fein y algunos rosarinos más.

No obstante, cabe aclarar que no se propusieron otra cosa: apenas 96 sillas y algunos livings en los costados dispusieron los organizadores para la concurrencia. Y el propio Lifschitz explicó que la idea fue "un diálogo con dirigentes empresarios y sectores productivos".

El lugar elegido fue propicio a una estudiada discreción: un exclusivo club náutico, de restringido acceso, al fondo del dique 2 del puerto de la ciudad de Santa Fe (en el que tradicionalmente el socialismo ha realizado eventos). La derrota provincial del Frente Progresista (FPCyS), al parecer, hizo estragos en los ánimos y nadie que oliera a cercanía con el presidente del partido a nivel nacional, Antonio Bonfatti, asomó siquiera la nariz por el predio.

Las declaraciones que hicieron los precandidatos al llegar en una improvisada conferencia de prensa en las afueras del complejo no se apartaron ni un ápice del discurso de campaña pergeñado desde el lanzamiento de la formula.

Toda la pimienta que Lavagna le puso fue decir que Cristina Kirchner y Macri, además "de ser los extremos (de la grieta), son extremistas". En cada palabra, uno u otro buscaron no pisar fuera del camino del medio.

La idea de estar, en críticas y elogios, tan equidistantes de sus competidores como puedan es un esfuerzo notorio en el discurso del economista y el gobernador peronista. Urtubey saludó como "positivo" el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, pero llamó a "ser muy serios para evaluar sector por sector".

Aquejado de un notorio resfriado, Lavagna se declaró "claramente satisfecho" por cómo se terminó conformando su espacio, con "una visión fuertemente federal".

"Las listas tienen fuerte preponderancia de jóvenes y mujeres, aunque eso ya lo dice la ley. Estamos contentos: Consenso Federal pasó por distintas vicisitudes, porque la política está dominada por dos polos extremos, extremistas, y es un proyecto de futuro".

Luego no quiso responder sobre "las decisiones personales de cada uno" de Sergio Massa (Frente Renovador, FR) o Juan Schiaretti (gobernador cordobés), cuando le preguntaron sobre el alejamiento de ambos.

"No hay que perder el tiempo en ello. Nosotros, y lo incluyo muy expresamente a Urtubey, si algo hemos mostrado es coherencia. Cada uno, por su lado, dijimos desde un principio: Ni Macri ni Cristina. Y, efectivamente, en eso terminó. Los que se dejaron atraer de un lado o del otro, allá ellos", enfatizó.

También reveló que los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) que lo entrevistaron días atrás le dijeron que "una visión" como la de Consenso Federal, "más ligada a la producción y a la creación de empleo, no tiene porque ser rechazada".

Antes de cederle la palabra a Urtubey, Lavagna sentenció: "En Consenso Federal Lifschitz puede ocupar el espacio que él quiera, se lo hemos dicho".