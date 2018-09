Tras su paso por Rosario, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, viajó a Buenos Aires para lanzar por la tarde el Peronismo Alternativo con Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa y Juan Schiaretti. Consideró posible que Marcelo Tinelli sea candidato y adelantó que la nueva corriente no irá a internas con el kirchnerismo en 2019.

"Este nuevo espacio debe ser más grande que el peronismo: me gustaría sumar al socialismo, pero sé que es difícil", explicó Urtubey. "No incluiremos al kirchnerismo porque los argentinos no quieren volver a eso", aclaró de inmediato en TN.

2018-09-27 pot 72535633.jpg La foto. Massa, Schiaretti, Pichetto y Urtubey se reunieron en Retiro.



El referente de Peronismo Alternativo reconoció que Marcelo Tinelli "podría ser candidato como cualquiera que tenga ganas de participar" y felicitó a los "periodistas, deportivos y hombres de la cultura" que quieren hacer política.

"Lo importante es construir un gobierno de unidad nacional para 2019, la gente podrá elegir a los candidatos, para eso iremos a internas en las PASO, pero no con el kirchnerismo", diferenció Urtubey.

Finalmente, el gobernador de Salta prometió que en caso de que el Peronismo Alternativo llegue al poder "se rediscutirá todo (lo acordado con el FMI), pero la Argentina honrará sus deudas porque no puede volver al default".