Urtubey dice que la renovación del PJ será un proceso largo

Moderado. Urtubey llamó a no sabotear al gobierno para que fracase.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró ayer que la renovación del peronismo "es un proceso largo, no es instantáneo", e indicó que una foto suya con el ex ministro del Interior Florencio Randazzo y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, "es el final, no el principio" de las negociaciones entre los distintos sectores.

"Está naciendo algo nuevo, pero es un proceso largo, no es instantáneo. El punto de quiebre es apostar a que a este gobierno le vaya bien y que podamos ofrecerles a los argentinos una alternativa que sea mejor a la del actual gobierno", sostuvo.

En diálogo con una radio porteña, el mandatario destacó que "el casillero para que fracase (el presidente Mauricio) Macri ya está ocupado con gente que está apostando a eso", en alusión al kirchnerismo.

"Hay que animarse a construir una alternativa que se anime a ganar el año que viene, pero si el costo es sabotear al gobierno para que fracase, creo que no hay que pagar ese costo. Si no nos va bien, construiremos a futuro", remarcó Urtubey.

Y agregó: "Lo que estamos planteando entre distintos sectores y espacios del partido es empezar a transitar un camino para la renovación del peronismo, que pueda ofrecerle a la Argentina una fuerza que permita que el gobierno pueda sacar las cosas adelante y trabajar para ser una alternativa superadora a futuro, que sea algo que le sirva a los argentinos".

En ese sentido, llamó a "construir algo que no se alimente en la permanente grieta", y se refirió a la comparación entre el proceso actual y la renovación que lideró Antonio Cafiero en la década del 80.

"La forma de hacer política cambió mucho, pero el concepto tiene que ver con eso: partir sobre bases fundantes que sean mucho más importantes que la mera vocación de construir un espacio de poder", señaló el referente peronista.

Consultado sobre si en los próximos meses habrá una foto suya con Randazzo y Massa, Urtubey manifestó: "Es lo esperado por algunos sectores, pero ese es el final, no el principio".

"La foto por la foto misma no tiene sentido. O se conforma un espacio sustentable basado en ideas y trabajo o, si no, es una foto más que busca un par de opiniones una semana y después se quema todo. Yo quiero algo más profundo", destacó.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que sea el candidato de ese espacio en las elecciones presidenciales de 2019: "No estoy buscando un cargo, porque nunca hice política desde esa lógica. Quiero colaborar en la construcción de este espacio y pretendo que sea más amplio, no alcanza con el peronismo solo. Hay que buscar ser lo más competitivos posibles".

El pasado viernes se reunieron en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú dirigentes del peronismo liderados por el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, y referentes del Frente Renovador. Allí el legislador rionegrino se refirió a Urtubey, Massa y Randazzo como los mejor posicionados para encabezar el espacio con miras a la contienda electoral de 2019.