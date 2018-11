El diputado provincial y precandidato a gobernador por Unidad Ciudadana, Leandro Busatto, visitó Rafaela, donde habló sobre la situación de Santa Fe y el país, y afirmó que "el peronismo, unido, va ganar la provincia en 2019".

"La sociedad espera una alternativa, un proyecto que le permita vivir mejor y más tranquilos, y eso es lo que estamos construyendo", afirmó el legislador, que destacó que recorre la provincia en un contexto de crisis social y económica porque "es importante que la política dé la cara en estas circunstancias", y que lo hace no sólo en su rol de legislador sino también de "militante y dirigente de Unidad Ciudadana, una de las líneas internas del peronismo que se referencia en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner".

Busatto se mostró "con muchas expectivas" de cara a las próximas internas del PJ. "Unidad Ciudadana va a competir en la interna con candidatos propios en todas las categorías y en todos los distritos de la provincia. Una interna que contenga a todas las líneas internas potencia las chances del peronismo", afirmó, y expresó que "el peronismo debe conformar una plataforma de gobierno con 7 u 8 puntos básicos, y luego de la interna trabajar para que el compañero o la compañera que gane tengan la posibilidad de llevar adelante esa plataforma".

"Nuestros rivales son Cambiemos y el Frente Progresista. Es prioritario construir un modelo alternativo en el país, porque si ganamos la provincia y no el país, vamos a administrar miseria, penurias. Las políticas de Cambiemos nos están empujando al abismo. Lo que se viene es más recesión, caída de los salarios, un mercado interno deprimido. El escenario para fin de año es dramático, y Macri ya lo anuncia claramente, no lo esconde", alertó.

Respecto a la situación de la provincia, ironizó sobre las recientes críticas del gobernador Miguel Lifschiz a la administración de Mauricio Macri: "Ojalá Lifschitz hubiera tenido la actitud de ahora con Macri, y no la de antes", dijo.

Sobre las propuestas para gobernar la provincia, el dirigente enumeró algunas de ellas: "Tarifa diferencial para los sectores productivos y populares; obras de infraestructura necesarias, porque no hay gas en el norte, en algunos casos no hay agua ni rutas; un banco público de fomento, de inversiones, para que nuestros productores no tengan que pasar por las altísimas tasas de los bancos privados". Destacó que "son medidas que no van a solucionar el problema de fondo, pero ayudan".