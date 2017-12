Una periodista de Córdoba denunció a Del Sel por acoso sexual

La periodista cordobesa Silvia Pérez Ruiz realizó una grave denuncia contra el ex embajador argentino en Panamá Miguel Del Sel: contó que fue acosada y manoseada por el también ex diputado nacional y otrora candidato a gobernador de Santa Fe por Cambiemos, quien meses atrás retomó su labor de humorista.

La periodista de Telenoche y Noticiero Doce (Canal 12 de Córdoba ) sorprendió, en declaraciones radiales realizadas en esa provincia, con el relato que hizo cuando le tocó vivir una situación muy incómoda con Del Sel en la previa de una entrevista.

"Había ido a cubrir una obra de Midachi a Santa Fe, porque después venían a Córdoba y quería hacer un anticipo. Fuimos al camarín, previo al show, y entonces él me toca la cola, tipo como hizo Ari Paluch (periodista porteño recientemente denunciado por acoso). Así como si se notara y no se notara", señaló Pérez Ruiz.

En ese sentido, agregó: "Mucha gente sabe que me niego a entrevistarlo (a Del Sel). Es una persona que no respeta a las mujeres porque es de otra época, en la que la mujer era un objeto. En un momento, él me mira, me escanea. Me mira las tetas, me mira el culo y me dice «ah, de atrás no estás nada mal tampoco»". Por entonces, la periodista estaba cubriendo una nota para el canal 10 de Córdoba.

Pérez Ruiz detalló que los hechos ocurrieron en 2009 y que aquella nota la realizó por un pedido explícito de los Midachi. "Fue una relación de poder, porque había sido invitada a Santa Fe y no podía volverme a Córdoba", aseguró.

La comunicadora también había sorprendido en las últimas horas con varios mensajes que publicó en Twitter. Además de apuntar contra Del Sel, el día que murió Lito Cruz, le dedicó unas palabras al prestigioso actor, quien también en la última etapa de su vida recibió denuncias por acoso de parte de su ex pareja Patricia Perrotta.

Sobre la experiencia de acoso que tuvo con Lito Cruz, la periodista relató: "En 2009 fui al hotel a hacerle una nota. En el hall, antes de cruzar palabra, me dice «¿todo esto es tuyo?» y me toca con la mano las dos tetas, como un escáner. Me quedé en shock y él hizo un chiste para salir. Yo pensaba en mi trabajo, en que tenía que llevar la nota, en que no podía volver al canal donde era nueva sin la nota. No sabía si me iban a creer, si me iban a retar".

Al respecto, aclaró: "Lo comenté en el canal. No lo hice público porque, o no existía aún Twitter o no tenía la trascendencia de hoy. Me cuestionan que por qué ahora lo vengo a decir, pero es ahora que se vienen a enterar. Mucha gente lo sabía".

Por último, la cordobesa aseguró sentirse "con la esperanza de que esto pueda ayudar a otras mujeres, a otras periodistas y a otras alumnas de periodismo a que se animen a hablar".

A principios de año, el presidente Mauricio Macri y la entonces canciller Susana Malcorra firmaron el decreto correspondiente y aceptaron formalmente la renuncia de Del Sel como embajador en Panamá. Además, dispusieron su inmediato traslado a la Argentina.

"Me voy de la embajada porque estoy muy lejos de Santa Fe. Cambiemos no me pierde para nada. Creo que ayudé al cambio y hay que solucionar muchos problemas todavía", aseguró el humorista por entonces.

Del Sel insistió con la idea de que su alejamiento de la embajada y su vuelta al teatro no significa que deje de pertenecer al espacio político del primer mandatario.

"Cambiemos no me pierde para nada. Sigo siendo de mi presidente. Le tengo gran confianza a Mauricio, quien habla con la verdad", aseguró.

Asimismo, el humorista y político consideró que su rol como representante de la Argentina en Panamá colaboró "con el cambio", pero aclaró que le tocaba "volver a hacer reír".

Del Sel integra, junto a Dady Brieva y Chino Volpato, el trío Midachi, nacido en la década del 80 y que a lo largo de tres décadas brindó exitosos espectáculos en teatro y televisión.