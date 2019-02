Una decisión que no sorprendió a casi nadie en la provincia

El presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Julián Galdeano, estuvo hace algunos días en Mendoza. Allí se encontró con Alfredo Cornejo, el presidente del partido a nivel nacional, y se enteró de dos cosas que estaban a punto de suceder: que el Comité Radical nacional intervendría la convención provincial de la UCR y que apoyaría formalmente y sin reparos la candidatura de José Corral a gobernador de Santa Fe.

Supo, también, algo que finalmente no ocurrió: había en el disperso partido creado por Leandro N. Alem quienes pretendían que la intervención lo incluyera. Pero eso finalmente no sucedió, según cuentan en los corrillos radicales porque algunos buenos amigos de Galdeano (tal vez haya que anotar allí al inoxidable Coti Nosiglia y a Gerardo Morales) convencieron a Cornejo para que obviara su desplazamiento.

"Esperábamos la intervención"

"Esta intervención ya la esperábamos", admitió ayer a La Capital el propio Galdeano. Y la esperaban no sólo en la UCR santafesina sino también en el Frente Progresista, del que hasta ahora era aliado. Algunos referentes del socialismo ya le habían anticipado a Galdeano y otros radicales que no incluirían a la UCR dentro del Frente, para no correr riesgos a días de las Paso. "Sabían bien que si venía una intervención, como todos intuíamos, el nombre del Frente Progresista podría ser impugnado a horas de las internas y que eso sería una bomba para las posibilidades electorales de la alianza", razonó Galdeano.

Hasta ahora la convención provincial que él preside había tratado de evitar una fractura pública entre los radicales que están con el Frente Progresista y los que prefieren irse a Cambiemos. A nivel nacional había quienes tenían la misma postura. El martes, sin ir más lejos, Cornejo llamó a Miguel Lifschitz para anticiparle la decisión de la UCR de sumar al radicalismo santafesino a Cambiemos y le dio una garantía: no habría condena pública a quienes eligieran quedarse con el socialismo y sus otros socios en el Frente Progresista. Ahora, con los hechos consumados, habrá que ver cuánto de esto se cumple.

Otro dato que no ignoraban Galdeano y quienes lo acompañan es que Elisa Carrió apoyaría la candidatura de Corral. También lo sabía el rival del intendente santafesino en la interna de Cambiemos, Federico Angelini. Por eso, cuando ese aval se hizo público ayer, casi simultáneamente con la noticia sobre la intervención de la convención radical, nadie se sintió sorprendido.

Pero es difícil que ese apoyo afecte a Angelini, quien por un lado tiene buenos padrinos en Cambiemos a nivel nacional y por el otro tiene un problema quizás más serio que su propia candidatura: resolver quién será el candidato a intendente de Rosario, ahora que un coro de voces del PRO le repite que no acompañarán a Roy López Molina en caso de que decida presentarse.