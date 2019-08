Una campaña desigual que terminó en una victoria contundente

El candidato a gobernador Axel Kicillof se mostró exultante cuando subió al escenario del centro de cómputos donde los referentes del Frente de Todos siguieron los resultados de las primarias de ayer. El ex ministro de Economía destacó el esfuerzo realizado durante la campaña "desigual" y agradeció la ayuda recibida para ganar la elección en forma contundente.

"Es un día lleno de felicidad, de emoción, de pasión", destacó el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos.

Y subrayó el excelente resultado obtenido después de protagonizar una campaña que calificó como "desigual", sobre todo por el presupuesto invertido.

Según apuntó, "fueron cuatro meses, más de 90 mil kilómetros recorridos" para hacer conocer sus propuestas para la provincia, el mayor distrito electoral del país.

"Me llena de orgullo que en esa campaña no se gastaron millones de publicidad, no se mintió, no se agredió. Fue una campaña que además contó con muchísima ayuda y en la que aprendimos mucho", remarcó muy emocionado.

Al momento de los agradecimientos, mencionó a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández y a Verónica Magario, intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora, a sus colaboradores y al pueblo de la provincia de Buenos Aires.

La candidata de Juntos por el Cambio, la gobernadora María Eugenia Vidal, estuvo acompañando a Mauricio Macri en el bunker del oficialismo y subió al escenario cuando el presidente reconoció la derrota, aunque no hizo declaraciones.