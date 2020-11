Un tesoro para las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos

La titular de esa dependencia, Lucila Puyol, y la directora provincial de Memoria, Verdad y Justicia, Valeria Silva, se dirigieron al domicilio y al constatar la existencia de los documentos se convocó al fiscal general, Martín Suárez Faisal, donde se labró un acta que autorizó a la provincia a retirar toda esa documentación y que la parte pertinente a la búsqueda de hechos de la última dictadura cívico militar se deposite en la sede de la ex Comisaría Cuarta, hoy Espacio de Memoria y sede del Archivo Provincial de la Memoria.

Era tanta la cantidad de material, relató Puyol el viernes en una conferencia de prensa, que tuvieron que convocar a la Secretaría de Protección Civil, que puso el equipamiento necesario para retirar la documentación. Los papeles ocupaban toda la habitación y tuvieron que usar 500 bolsas de arpilleras para extraerlos.

Embed [EN VIVO] Hallazgo de documentación relacionada a la Dictadura Cívico-Militar en Santa Fe https://t.co/ro11WI12KJ — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) November 27, 2020

Silva señaló que los archivos van desde 1968 hasta 1996. “Toda la documentación es policial, mucha de ella está suelta, ya que posiblemente fueron atadas en una sola pieza, pero después fueron destruidas y desparramadas”, detalló la funcionaria.

En los papeles encontrados hay archivos pertenecientes al D3 (Operaciones), el D4 (Logística) y D5 (Judicial). La información que se está relevando, indicó Silva, se relaciona con las ciudades de Santa Fe, Rosario, Reconquista, pero hay material de toda la provincia.

“Había libros, papeles sueltos —dijo Puyol a La Capital—. Dentro de eso tenés libros del COP (Comando de Operaciones Policiales), convenios interprovinciales, pedidos de captura, órdenes del día del Ministerio del Interior, documentación de Interpol y muchos legajos de ex presos políticos referidos a su libertad vigilada”.

Uno de esos legajos tiene el nombre de Victorio Paulón, histórico dirigente de la UOM de Villa Constitución y uno de los protagonistas principales del “Villazo” de 1975. Fue detenido en mayo de ese año a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y pasó por las cárceles de Coronda, Devoto, Chaco y Rawson hasta el 21 de agosto de 1981, cuando obtuvo la libertad vigilada.

“El hallazgo fue contradictorio para mí, por un lado sentí sorpresa y por el otro era algo previsible —dijo a este diario el secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores y miembro del Cels— Después de los años que pasamos era esperaba que mientras estábamos con libertad vigilada siguieras teniendo controles”.

Y agregó: “Otros compañeros que estaban en la misma situación perdieron la vida. (El militante peronista Osvaldo) Cambiaso estaba en libertad vigilada, lo siguieron y lo mataron en una cita en Córdoba y Ovidio Lagos en 1983. Después se supo que había sido la patota de (el ex policìa Luis Abelardo) Patti”.

De todos modos, Paulón todavía no conoce el contenido del material: “Supongo que deben ser informes periódicos, yo estaba en un pueblo del noroeste que se llama Villa Trinidad, en la casa de un hermano. Iba tres veces por semana a firmar un libro de asistencia. Estuve así hasta marzo de 1982, cuando me levantaron la libertad vigilada y me fui a Francia a encontrarme con mi esposa y mis hijos”.

image.png

Hallazgo histórico

Aunque el trabajo de clasificación recién comienza y será un proceso largo, ya se encontraron documentos importantes. Por ejemplo, una circular interna, donde se señala detalladamente que debe girarse al jefe del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército, al jefe del Batallòn del Comando de Artillería 121, al jefe del Destacamento de Inteligencia 122, al jefe de la Prefectura Naval y al jefe de la policía de Santa Fe. “Esto nos habla de una comunidad informativa entre el Ejército, las fuerzas de seguridad federal y la policía de la provincia”, destacó Puyol.

La pregunta es si este material —al que la funcionaria calificó como “el hallazgo más importante de los últimos 20 años de documentación sobre la dictadura”— puede ayudar a profundizar investigaciones judiciales en curso sobre violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983. O abrir causas nuevas.

“Siempre soy optimista en eso, estoy segura de que vamos a poder aportar —consideró Puyol—.De todos modos, este es un trabajo arduo y muy preciso, no es que un solo libro vamos a encontrar a todo el terrorismo de Estado”.

El elemento inquietante es que el material policial llega hasta 1996, bien entrada la democracia. Los papeles que corresponden a la etapa de la dictadura serán analizados por la Secretaría de Derechos Humanos, y los posteriores por el Ministerio de Seguridad.

Paulón observó continuidades entre ambos períodos. “En la etapa de Alfonsín y el juicio a las juntas los servicios estaban a pleno, se robaron toda la documentación de la Conadep de los tribunales de Rosario —advirtió—. Lo hicieron en esa época y continuaron a través del tiempo, recién cuando se derogaron las leyes de impunidad y empezaron los juicios por la memoria, verdad y justicia, y llegamos a tener mil represores condenados, algo histórico en el mundo, se empieza a desmantelar esto que más que el sótano de la democracia son las cloacas”.

Puyol pidió cautela. “Encontramos una pieza de documentación y no miramos la de los ‘90, Seguridad verá si hay seguimiento. Por lo pronto, era un lugar de almacenamiento. Todavía no hemos visto carpetas de espionaje, salvo de ex presos políticos”.