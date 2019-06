Un referéndum para revocar el mandato del intendente

El candidato de Ciudad futura, Juan Monteverde, propuso durante el debate de candidatos a intendentes un referéndum revocatorio a los dos años de que el jefe comunal haya asumido y que en caso de que no haya cumplido con lo prometido pueda ser removido de su cargo. "Eso es darle poder a la gente", recalcó.

Cuando se abordó el tema de lo urgente, uno de los ítems propuestos en el debate de esta noche, Monteverde propuso el "referéndum revocatorio". ¿Qué es esto? que si en dos años no cumplo con lo que prometí hoy acá, la gente junta firmas, convoca a elecciones y hace que el gobierno termine. Eso es darle poder a la gente.

"No queremos llegar para tener poder, nosotros queremos distribuir, porque sino le damos poder a la gente esto no cambia más. Quien sabe mejor las soluciones del territorio, que quien lo vive, quien sabe más de lo que necesita en un club de barrio, que un dirigente de un club. Hay quienes dicen que no hay nueva época, sin nuevas formas para hacer las cosas", agregó.

"Hoy estamos viviendo una revolución que nos atraviesa que es la revolución feminista, que nos interpela, nos enseña, y la revolución feminista nos tiene que empujar a cambiar la lógica del poder", afirmó el candidato durante su exposición.

Y cuando tenía el momento adicional, comentó mirando a sus adversarios políticos: "De acá sale el próximo intendente de la ciudad y si todos estamos de acuerdo me gustaría implementar la figura del referéndum revocatorio para que la palabra en política vuelva a tener valor. Si todos nos ponemos de acuerdo la semana que viene lo votamos en el Concejo y la gente puede tener una herramienta de poder que hoy no la tiene. Es una propuesta que traje y que me gustaría escuchar si estamos de acuerdo".

Durante el debate que fue bastante cerrado, y sin muchos contrapuntos, Roberto Sukerman recogió el guante: "Yo tengo presentado un proyecto al respecto, así que contá conmigo".