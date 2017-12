Salvo la ex presidenta Cristina Kirchner, amparada por sus fueros parlamentarios, ayer fueron detenidos los demás procesados en la causa abierta por la denuncia de Nisman a quienes el juez Claudio Bonadio les dictó prisión preventiva. El raid de apresamientos arrancó temprano: a la una fue arrestado en Río Gallegos, donde vive, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, sorprendido por policías de civil cuando regresaba de una cena. En la tarde de anteayer había denunciado en una comisaría que lo estaban siguiendo. El ex candidato a vicepresidente será trasladado hoy a Buenos Aires y llevado luego a la Alcaidía de Comodoro Py.

Bonadio lo procesó por traición a la patria y encubrimiento agravado de los iraníes acusados del atentado a la Amia ya que —sostiene— "tuvo una intervención activa en todo el proceso de elaboración y puesta en marcha del Memorándum".

Los demás arrestos ocurrieron en Buenos Aires: al ex piquetero Luis D'Elía lo fueron a buscar a su casa —cuando lo llevaban pidió a los gritos "libertad a los presos políticos" y acusó a Macri de dictador—, igual que al referente de la comunidad islámica Jorge Yusuf Khalil, quien lanzó una advertencia en árabe cuando lo subían al patrullero. En cambio el ex líder de Quebracho Fernando Esteche no fue hallado en su domicilio, aunque luego se entregó junto a su abogado en los Tribunales Federales porteños.

A D'Elía Bonadío lo procesó por ser "intermediario entre el gobierno y personas vinculadas al régimen iraní, trasmitiendo comunicados en miras de avanzar en la puesta en marcha del plan delictivo investigado y lograr un acercamiento comercial entre ambos países".

Khalil, a quien el fiscal Nisman lo consideraba "un espía iraní", fue a la cárcel porque aparece en unos audios difundidos años atrás en los que cruza llamadas con D'Elía en la previa a la firma del Memorándum.

Según el juez, Esteche "tenía conocimiento de las negociaciones" con Irán y de los "intereses que enmascaraba la firma del Memorándum", por lo que tuvo un rol "imprescindible" en el delito.

Para Bonadío los tres integraron "un grupo estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos involucrados", que desde la informalidad "contribuyeron estratégica y sustancialmente con las acciones necesarias para la concreción del plan".

Esteche, cuando se presentó detenido (fue acompañado por trabajadores del subte), dijo: "No tuve nada que ver con el gobierno kirchnerista ni tengo nada que ver con el Memorándum".

Al ex canciller Héctor Timerman, enfermo de cáncer, Bonadio le dictó prisión domiciliaria. Para él, "cumplió un rol clave en la maniobra delictiva pues encabezó las negociaciones, la redacción y la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán".

"Es posible sostener que" Timerman, Khalil, Esteche, D'Elía, Zannini y Cristina, "atento a sus vínculos, siendo la última nombrada senadora nacional electa, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial", sostuvo el Bonadio.

Los demás procesados, aunque sin prisión preventiva son: el ex titular de la AFI Oscar Parrilli, el diputado Andrés Larroque (considerados partícipes necesarios) y la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona (si bien "entre sus facultades ninguna la habilitaba a participar en la elaboración de pactos o tratados internacionales", encabezó las delegaciones argentinas que mantuvieron reuniones con los iraníes entre 2012 y 2013).

En la misma situación se encuentran el ex subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena ("participó en la elaboración" de una presentación de Timerman ante el Senado en busca de la aprobación del Memorandum), el supuesto espía Ramón Alan Héctor Bogado (tuvo un rol "clave en las maniobras ilícitas descriptas, pues poseía contactos en el entorno del Poder Ejecutivo y con referentes del régimen iraní") y Eduardo Zuain.

custodiado. D'Elía fue sacado esposado de su casa durante la mañana.