Un presupuesto con luces y sombras: la evaluación de tres diputados rosarinos

La media sanción que le dio esta mañana la Cámara de Diputados al proyecto de presupuesto 2023 dejó varias lecturas tanto en el oficialismo como en la oposición. Hay una idea general entre ambos sectores de considerar “positivo” que el gobierno nacional cuente con esa herramienta fundamental para la gestión y rescatar un mejor clima parlamentario que se contrapone a lo que sucedió el año pasado, donde el Ejecutivo no tuvo la denominada ley de leyes.

En particular, la evaluación del oficialismo encuentra zonas grises o una celebración a medias, en tanto la oposición festejó el rechazo al proyecto para que todos los miembros del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias y la retirada del artículo que le facultaba al gobierno poder cambiar las alícuotas de retenciones agropecuarias.

“El objetivo está cumplido” con la aprobación, señaló a La Capital el diputado rosarino Eduardo Toniolli, integrante del Frente de Todos.

El legislador oficialista, no obstante, se lamentó que la oposición les haya pasado la “lima” en algunos de los artículos del presupuesto, en particular a los referidos a retenciones y Ganancias. Incluso, en el último punto, cinco diputados oficialistas de extracción sindical decidieron no acompañar la iniciativa que impulsó la mayoría del bloque del Frente de Todos.

“Fue un sabor amargo”, admitió Toniolli, pero destacó de todos modos que se haya abierto el debate sobre los “privilegios” impositivos con los que cuenta cierto sector de la sociedad, en este caso el de los jueces.

En cambio, Toniolli destacó como “muy positivo” el incremento que se le dio a la asistencia al transporte automotor del interior del país, que en este presupuesto quedó en más de 85 mil millones de pesos, casi el doble con respecto al año anterior, que fue de 46 mil millones.

“Me interesa resaltar la evolución de ese fondo compensador si lo comparamos con el 2019. Después de cuatro años de reducción sistemática de los subsidios, que iba en camino a eliminarse, hoy tenemos un crecimiento que llega a 1.300 por ciento más”, ejemplificó Toniolli.

Reveses

Por su parte, el diputado del PRO Federico Angelini (su bloque se abstuvo) recalcó que el gobierno nacional “se llevó varios reveses”, entre los que enumeró el proyecto para que los jueces paguen Ganancias y el haber obligado al oficialismo a que retire el artículo referido a las retenciones.

“Pudimos frenar el avance que quería hacer el gobierno contra el Poder Judicial”, resaltó Angelini, quien a su entender era una “ofensiva” impulsada más que todo por el kirchnerismo.

“Esto era una cosa más de Cristina (Kirchner) que de (Sergio) Massa. Creo que, al final, el ministro de Economía tuvo el presupuesto que él quería”, dijo el vicepresidente del PRO, metiendo una cuña en la interna que exhibe la coalición gobernante.

Pese a esos “triunfos parciales”, Angelini detonó su fastidio con la posición que tuvo el libertario Javier Millei, quien se retiró del recinto junto con otros dos diputados de su bloque, y no votó los artículos sobre la sobretasa a los pasajes de avión y un beneficio impositivo al gremio de Camioneros.

“Ahí perdimos porque a Millei la agarró sueño y se fue a dormir”, chicaneó Angelini. “Lo del impuesto al pasaje de avión se perdió por un voto y el favor a los Moyano por tres. Avanza Libertad fue el más funcional al gobierno”, sentenció.

El diputado rosarino, más allá de la oposición cerrada que mantiene con el oficialismo, destacó que en la discusión de este año hubo mucha más voluntad del peronismo para negociar el presupuesto y por eso se aprobó en general. “Tenemos dos visiones de país y del rumbo que debe tener la Argentina. Pero es importante que el gobierno tenga una herramienta presupuestaria”, cerró Angelini.

Mejor clima

Esa “buena disposición” oficialista también fue rescatada por el diputado socialista Enrique Estévez, integrante del interbloque Federal, aunque se lamentó que el Frente de Todos no abrió más el juego en el proyecto de Ganancias, que lo incluyó a último momento.

“Es algo en que nosotros estamos de acuerdo, pero es un tema muy complejo que requiere de mucho consenso. El oficialismo lo empujó sin tener números ni acuerdos. Además, hay muchos proyectos de ese tipo en el Parlamento y me hubiera gustado una discusión más profunda, pero lamentablemente no la hubo”, señaló el presidente del Partido Socialista (PS) santafesino para justificar el voto negativo de los socialistas para que los jueces paguen Ganancias.

También dijo que hubiera votado en contra de las retenciones, que el oficialismo retiró del articulado y ni siquiera se llegó a tratar en el recinto.

Estévez también objetó los fondos insuficientes marcados en el presupuesto y que involucran a la provincia, como las obras de las rutas nacionales 33 y 11, la no actualización del fondo del conurbano para las ciudades de Rosario y Santa Fe, además de las escasas partidas para programas y proyectos medioambientales.

“Nosotros votamos en general el presupuesto. Creo que hubo un avance respecto del año anterior. Hubo una mejor predisposición del oficialismo, vinieron varios ministros a debatir en comisiones y también se aceptaron algunas modificaciones”, evaluó el diputado socialista.