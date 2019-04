Los jueves son los días que las Madres de Plaza de Mayo realizan su ronda en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Justo ese día, por escribanos y policías se presentaron en la entidad que dirige Hebe de Bonafini con intenciones de secuestrar el archivo histórico de la organización, tras una orden que del juez comercial Fernando Perillo que entiende en la quiebra de la entidad ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

"El juez Perillo no tiene ninguna legitimidad, ni autoridad legal para ordenar inventariar, esta vez, directamente, el archivo de las Madres, para lo cual habilitó incluso el uso de la fuerza pública. Lo hacen además, un día jueves como si todavía no hubieran aprendido que los jueves son los días en los que las Madres marchan", relató el abogado Demetrio Iramain, quien también recordó cuando en 2013 hubo un intento de detener a Hebe de Bonafini que provocó una salida espontánea "de miles de personas a la calle para impedirlo". Y ahora, "como si no hubieran aprendido de eso: vuelven a intentar repetir una situación" similar dijo al portal del diario Página 12.

Según explicó Iramain, el juez "no tiene derecho a inventariar nada del archivo de las Madres" ya que existe un fallo de la Cámara Comercial, es decir un tribunal superior, que le "reconoce a ellas la absoluta potestad sobre su archivo, su sede e incluso la combi que utilizan para trasladarse".

El abogado destacó además que el intento se realizó sin notificación previa y un procedimiento de este tipo "debe ser notificado por lo menos 72 horas hábiles antes, algo que no hizo el juez".