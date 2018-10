Un intendente fueguino fue acusado de pedir favores sexuales

La justicia de Tierra del Fuego rechazó hoy las acusaciones de "inacción" formuladas por el abogado de uno de los trabajadores que denunció al intendente de Río Grande, Gustavo Melella (Forja), por supuestos pedidos de favores sexuales a cambio de empleo.

Francisco Giménez, representante legal de una de las supuestas víctimas del intendente, afirmó que el juez de instrucción Raúl Sahade "tuvo el expediente un mes en su despacho" sin correrle vista al fiscal Guillermo Quadrini, y que nunca secuestró ni peritó los teléfonos de los damnificados donde están los mensajes de audio que comprometen al jefe comunal.

Ante esta acusación, el Poder Judicial fueguino emitió un comunicado donde sostiene que una vez enterado de la denuncia, el juez "en forma inmediata, le tomó declaración testimonial a los dos posibles damnificados".

También menciona que Sahade sí le corrió vista al fiscal mayor subrogante Pablo Candela, quien "desestimó la denuncia al considerar que no hubo abuso sexual", y que "este pedido (de desestimación) no fue resuelto por el juez".

El descargo de la Justicia también añade que un tercer damnificado, representado por Giménez se presentó luego en el juzgado, instando una acción penal, y que por ese caso "se aguarda que la Fiscalía Mayor se expida de la vista que el juez le corrió si instruye sumario o desestima".

En relación a los teléfonos de las víctimas, el comunicado explica que "no se secuestraron porque (los denunciantes) pidieron conservarlos debido a que es una herramienta de trabajo".

La denuncia. El intendente de la ciudad fueguina de Río Grande, Gustavo Melella, fue denunciado y es investigado judicialmente por presuntos pedidos de favores sexuales a cambio de empleo.

Las acusaciones por acoso y abuso sexual se realizaron a partir de las declaraciones del albañil Alfredo Suasnabar, de 55 años, y del carpintero Damián Rivas, de 48. También brindaron testimonio un albañil denominado “Mario” y Hugo Moya, un ex custodio del intendente que refrendó algunos aspectos de las denuncias.

En sus declaraciones, Suasnabar y Rivas relataron que conocieron a Melella en una visita que hizo el intendente al barrio en el que viven y ellos le pidieron trabajo. Según sostienen, les pidió sus números telefónicos personales y les pidió que los visitaran en la Municipalidad. “Empezó a mandarme mensajes de WhatsApp y también me llamaba y me preguntaba si la tenía grande, en referencia al pene, y siempre me pedía si conocía a alguien para presentarle”, declaró Rivas. Por su parte, Suasnabar declaró que el intendente lo citó en su departamento, y allí fue víctima de abuso.

Medidas de prueba. El juez Sahade detalló, además, las medidas probatorias que se concretaron sobre la parte de la denuncia relacionada con irregularidades en la obra pública del municipio fueguino. Por su parte, el intendente Melella, quien atribuyó el caso a una "campaña sucia", recibió el apoyo de fuerzas políticas kirchneristas de Tierra del Fuego.

Los partidos K nucleados en "Unidad Ciudadana" repudiaron la "operación mediática contra Melella orquestada por sectores aliados al presidente Mauricio Macri, cómplices del FMI y del feroz ajuste con pretextos de gobernabilidad, y por enemigos declarados de Cristina Fernández de Kirchner". La Justicia analiza el testimonio de al menos tres obreros de la construcción que denuncian al intendente por haberlos abusado sexualmente a cambio de proporcionarles empleo en la obra pública de la ciudad.