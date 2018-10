Un fiscal pidió la detención de Cristina, que culpó al gobierno

El fiscal federal Germán Moldes solicitó ayer a la Cámara Federal la "inmediata detención" de la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner por la denominada "causa de los cuadernos" que investiga el juez federal Claudio Bonadio, lo que provocó la rápida reacción de la ex mandataria, quien responsabilizó al gobierno por esta acción judicial mediante un mensaje en redes sociales.

Tras el pedido a la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, Moldes manifestó: "Yo creo que corresponde el desafuero, está habilitado, y los senadores tienen que hacer su trabajo".

Mediante un escrito ante la Sala I de la Cámara Federal, Moldes describió el rol de "jefa" de la organización asignado a Cristina Kirchner y sostuvo la acusación de sus pares de primera instancia, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, para agravar la acusación sobre otros procesados y revertir la falta de mérito de otros.

Pidió, al igual que los fiscales de la instancia anterior, catalogar como organizadores a José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra, quienes ahora están catalogados solo como miembros de la misma.

"No soy un extraterrestre que dejé estacionado en la esquina el ovni, y sé las dificultades políticas, pero la política es mutable. No es una fotografía pétrea, inmodificable. En consecuencia, algunos tenemos la obligación de, día a día y repitiendo lo que creemos que es justo y necesario, trabajar para que algún día suceda", agregó el representante del Ministerio Público Fiscal.

También aclaró que la "inmediata detención" deberá producirse "una vez logrado el desafuero" en el Congreso, y remarcó que el objetivo de su pedido es que no se dilate un pronunciamiento de la Justicia, como ocurrió con la causa de ventas ilegal de armas que involucró al ex presidente Carlos Menem.

"En esta causa que no pase, y que cada uno cumpla su función con su papel y sus obligaciones procesales que le corresponden, en tiempo y forma", aseveró Moldes.

Cristina hizo su descargo en las redes sociales al afirmar que "después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación responden pidiendo mi detención. Son muy obvios. Se nota demasiado", remarcó.

Por su parte, el abogado defensor de la ex mandataria Carlos Beraldi afirmó que tal planteo "carece de todo fundamento jurídico y corrobora que el único objetivo que se persigue en esta causa es que Cristina vaya presa".

Beraldi sostuvo, en un comunicado, que "el planteo del fiscal será debidamente refutado cuando se autorice a la defensa a exponer en forma oral y pública las críticas contra el auto de procesamiento y prisión preventiva dictados de una forma alevosamente arbitraria y con finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia".

Piden citar a periodista

Además, Beraldi le solicitó a la Cámara Federal que convoque a declarar en forma testimonial al periodista Jorge Fontevecchia. Fundamentó el pedido en que el director de la revista Noticias había sugerido irregularidades del juez al tomarle declaración a algunos de los empresarios en el marco del caso de los cuadernos.

"Tengo testimonios de empresarios que dicen que cuando empiezan a hablar les dice «pare, pare, pare», y que en realidad el único objetivo es que Cristina (Kirchner) vaya presa, pero nadie más", dijo Fontevecchia durante un reportaje.

Otro de los que se refirió a la cuestión fue el fiscal federal Ricardo Delgado, quien aseguró que "el tema de la prisión preventiva hay que debatirlo mucho en la Argentina", y consideró que en el caso de la ex presidenta lo que corresponde es "un juicio rápido para llegar (eventualmente) a una condena".

También Cristina Kirchner criticó al gobierno por su presunta vinculación con el Poder Judicial por la causa de los supuestos aportantes falsos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017 (ver aparte).

Además, subió una foto a Facebook y Twitter y recordó: "Por si no te acordás, (el juez) Irurzun (que remitió el caso de los aportantes truchos a La Plata) es el de la foto con el principal operador judicial de (Mauricio) Macri y Cambiemos: Pepín Rodríguez Simón. ¿Coincidencia? No. Connivencia", cerró la ex mandataria.





G20: CFK, en la "contracumbre"

Los ex presidentes Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y José "Pepe" Mujica, además de intelectuales y figuras internacionales, participarán en la "contracumbre" al G20, en noviembre próximo en Buenos Aires, donde debatirán sobre "los altísimos niveles de injusticia y desigualdad en el mundo". En el evento, es organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), también participarán el líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias; ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros.