"Un eventual gobierno de CFK sería atacado de forma internacional"

El ex presidente Eduardo Duhalde consideró ayer que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendría pocas chances de acceder a un tercer mandato en los comicios previstos para octubre próximo y afirmó un eventual gobierno del kirchnerismo "sería atacado de forma internacional".

Consultado sobre una posible candidatura de la líder de Unidad Ciudadana, Duhalde manifestó: "Creo que el tiempo pasado no va a volver y (menos) en la situación actual donde la corriente va para otro lado". Y agregó: "Un gobierno de esas características no solo que no va a ser ayudado sino que sería atacado de forma internacional".

En ese marco, el ex mandatario volvió a destacar la figura del economista Roberto Lavagna y consideró que "es el candidato ideal para estos tiempos".

Serio y responsable

"Es un hombre racional, que ha tenido muy buena actuación, que no se lleva mal con ningún sector y que es muy serio, muy responsable. Lo admiro y creo que sea un patriota", sostuvo el ex jefe de Estado sobre el economista que hoy está siendo tentado para que represente a una parte del PJ como candidato presidencial.

Duhalde opinó que el próximo gobierno va a recibir "un país con enormes dificultades" y apuntó contra "la dirigencia en general, que no ha advertido que hay una revolución" en el mundo.

"Hoy no se puede gobernar como hace 40 o 50 años porque la gobernanza es cada vez más compleja, ahora hay que buscar coaliciones", señaló luego en diálogo con una radio porteña.

El referente peronista dijo que la oposición "no está a la altura en la que tiene que estar en época de crisis", aunque resaltó que el actual contexto es "mucho más sencillo" que en el 2002, cuando él era presidente tras asumir luego de la crisis del 2001 que se llevó puesta al gobierno de la Alianza UCR-Frepaso que encabezaba Fernado de la Rúa.