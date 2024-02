Un dirigente radical denunció "corrupción" en los millonarios subsidios del Senado de Santa Fe

El dirigente radical y ex candidato a intendente de Rosario Eugenio Malaponte apuntó sin pelos en la lengua contra los millonarios subsidios que reparten discrecionalmente los 19 senadores de la Cámara alta provincial más el titular de ese cuerpo legislativo (cargo que ocupa el vicegobernador o vicegobernadora de turno) y la opacidad de la rendición de cuentas. "Cada senador de Santa Fe regala mensualmente cientos de millones de pesos en subsidios. No hay montos ni motivos de lo que entregan, permitiendo una enorme corrupción. Pero el gobernador Maximiliano Pullaro quiere que el ajuste lo haga Milei. La de ellos no se toca".