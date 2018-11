El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Twitter que canceló la reunión que iba a mantener mañana con su par ruso, Vladimir Putin, en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Trump justificó su decisión por la posición de Rusia en la crisis con Ucrania.

Rusia, sin embargo, no recibió aún confirmación de la decisión del mandatario estadounidense, informó el Kremlin minutos después. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, declaró que el Kremlin ha tomado conocimiento de la noticia por el tuit de Trump: "De esta forma, nuestro presidente tendrá un par de horas libre para tener más encuentros provechosos", agregó el vocero ruso. En los días previos se había hablado de una suspensión del encuentro. Trump fundamentó su intempestiva decisión en la negativa de Rusia a poner en libertad a los 24 marinos de tres buques ucranianos capturados por Rusia el domingo en el estrecho de Kerch. "Basándome en el hecho de que Rusia no ha devuelto los barcos y marinos a Ucrania, he decidido que lo mejor para todas las partes afectadas es cancelar mi encuentro inicialmente previsto en Argentina con el presidente Vladimir Putin", escribió Trump en Twitter. "Espero un importante encuentro en cuanto se resuelva la situación!", añadió en el tuit, colgado poco después de partir de Washington hacia Buenos Aires. Antes de partir, Trump ya había dicho a la prensa en la Casa Blanca que tomaría una decisión final durante el vuelo tras recibir un informe.

El incidente armado en aguas del estrecho de Kerch viola el acuerdo firmado entre Ucrania y Rusia en 2003 que garantiza a ambas anciones la libre navegación por este brazo de agua que une el mar Negro con el mar de Azov. Estados Unidos, así como la Otán, se han puesto del lado de Kiev en el nuevo conflicto, que podría reavivar la guerra entre ambas naciones que estalló en 2014, y que nunca fue formalmente finalizada.

A raíz de lo ocurrido, Trump dijo el martes que estaba considerando cancelar el encuentro. Sin embargo, el Kremlin insistía en que seguía en pie y que avanzaba con los preparativos. También la Casa Blanca había seguido con ellos.Incluso se habían conocido detalles, como una primera reunión de 20 minutos entre ambos a los que se unirían después delegaciones de los dos países presididas por ambos. Incluso poco antes del despegue de Trump y su anuncio de cancelación, en Washington se había dicho que la decisión era afirmativa y que tendría lugar la reunión.

Trump marca así distancia tardíamente con Putin, un líder sobre el que se suele expresar con halagos. El de Buenos Aires iba a ser el segundo encuentro bilateral entre ambos, después del celebrado el pasado julio en Helsinki. Entonces desató críticas al equiparar la credibilidad de Putin a la de los servicios de inteligencia estadounidenses en el caso de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 (ver pag.26).

Con China, otro frente

En tanto, Trump tiene otro adversario al otro lado de la mesa en el G20. El presidente estadounidense aseguró que su país está "cerca" de cerrar un acuerdo comercial con China, aunque dijo que no sabe si quiere que ese hipotético pacto se convierta en realidad. "Estamos muy cerca de hacer algo con China pero no sé si quiero hacerlo. Creo que China quiere hacer un trato. Me gusta el trato que tenemos ahora", comentó Trump a los periodistas en la Casa Blanca, antes de partir a Argentina.

Trump hizo estas declaraciones antes de reunirse en Buenos Aires con el presidente chino, Xi Jinping, en medio de la tensión comercial que existe entre ambas potencias mundiales. Estados Unidos inició en julio una guerra comercial con el gigante asiático al imponer un aumento de los aranceles a productos chinos por 34.000 millones de dólares. En septiembre sumó un arancel del 10 por ciento a 200.000 millones de dólares de importaciones chinas, que subirá al 25 por ciento en enero de 2019, y ha amenazado con sancionar bienes por otros 267.000 millones de dólares. Estados Unidos vendió a China en 2017 productos por 130.000 millones de dólares, mientras que China exportó al mercado estadounidense por 506.000 millones de dólares.

En una entrevista al diario The Wall Street Journal publicada el martes, Trump consideró "muy improbable" una postergación de la suba de aranceles al 25 por ciento para bienes por valor de 200.000 millones de dólares.Señaló que si no se llega a un acuerdo con Xi para la apertura de su mercado a las exportaciones estadounidenses, proseguirá con su presión comercial.