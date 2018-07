Triaca y Moyano se cruzaron por la multa a Camioneros

La decisión del Gobierno de aplicar una millonaria multa al Sindicato de Camioneros provocó ayer un encendido cruce entre el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el líder del gremio, Hugo Moyano.

Triaca justificó la decisión de sancionar en más de 800 millones de pesos a la Federación Nacional de Camioneros, al advertir que "nadie está por encima de la ley".

La cartera laboral multó a los camioneros por considerar que incumplieron una conciliación obligatoria en diciembre último.

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, calificó al gobierno de "gorila y antiobrero", y anticipó que recurrirá a la Justicia para revertir la decisión oficial.

"La multa es algo impensado, porque es un gobierno que actúa en contra de los gremios", se quejó Moyano.

Según el líder de Camioneros, la decisión oficial "muestra que es un gobierno antiobrero y gorila, en particular el Ministerio de Trabajo, porque aplica una sanción que no tiene sentido".

"Por eso, vamos a ir a la Justicia, como corresponde", advirtió el sindicalista.

Y cuestionó duramente a Triaca: "El padre del ministro de Trabajo fue el único sindicalista adherente que tenía el Jockey Club. Ahí no va cualquiera, van los oligarcas, los gorilas. Se ve que entre padre e hijo se repite la historia".

Además, Moyano aseguró que "si quieren llevarse ese dinero (el de la multa) quiebran la obra social. Les voy a llevar a los trabajadores que tienen familiares enfermos a la puerta del Ministerio para que los atiendan y les diga él (por Triaca) por qué tomaron esta medida".

"Pretenden ir contra uno de los gremios más importantes para después avanzar sobre el resto. Pero con nosotros no lo van a conseguir", amenazó.

Y reclamó a otros gremios adoptar una conducta similar: "Nosotros siempre peleamos solos. Si se suman, bienvenidos, porque después van a apuntar al resto, pero si no la peleamos igual. No le tenemos miedo a nadie, solo nos arrodillamos ante Dios".

Tras el anuncio de la multa, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, había dicho que el gremio se declaraba "en estado de alerta y movilización".

Pero Triaca le respondió que "no hay espacio para la impunidad, no me importa lo que diga Pablo Moyano, tiene que cumplir con la ley como cumplen todos los argentinos".

La sanción se atiene a lo establecido por la ley 25.212 a raíz del "incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el día 26 de diciembre de 2017", el cual fue "constatado por inspectores de la cartera laboral", puntualizó el Ministerio.

rivales. Triaca y Moyano se trenzaron duro por una multa que impusó el Ministerio de Trabajo.