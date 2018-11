Triaca anunció su retiro y su cargo no tendrá reemplazante

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó ayer que el saliente secretario de Trabajo Jorge Triaca no tendrá reemplazante. Lo hizo durante una conferencia de prensa conjunta que mantuvieron para formalizar la renuncia del funcionario que acompañó a Mauricio Macri desde el comienzo de su gestión presidencial.

Triaca agradeció al presidente, con quien dijo tener un "vínculo sano y directo", también a los empresarios y sindicalistas que "con madurez han dado el debate de la Argentina que viene", y dijo que había "hablado" con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el supuesto ofrecimiento para ser embajador en el Vaticano pero que "no pasó de eso".

Triaca permaneció como ministro de Trabajo hasta septiembre último, cuando se definió una reestructuración del gabinete, por lo que esa cartera bajó al rango de secretaría y fue absorbida por la de Sica.

El ahora ex funcionario definió que este es "el momento de dar un paso al costado", porque "no solamente me han dado la oportunidad de colaborar", sino que "hubo momentos de mucha tensión".

Al "administrar un ministerio en el que permanentemente hay pujas y tensiones", hay que "volver, encontrar un equilibrio en la vida familiar y personal", sostuvo el ahora ex secretario de Trabajo.

Por su parte, Dante Sica elogió a Triaca al sostener que ha "realizado un trabajo fenomenal en estos años, de recuperar el diálogo y mantenerlo permanentemente con todas las organizaciones sindicales". Y avisó: "El cargo de Jorge no lo vamos a reemplazar: asumiré plenamente la tarea de ministro de Producción y Trabajo".