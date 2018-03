El ex secretario Legal y Técnica del gobierno kirchnerista, Carlos Zannini, y el dirigente social Luis D'Elía marcharon ayer a la Plaza de Mayo junto a la columna de Unidad Ciudadana, que encabezó el diputado nacional Máximo Kirchner, en conmemoración del 42 aniversario del golpe de Estado. Salieron ayer por la mañana de la cárcel de Ezeiza, después de estar detenido por la causa del memorándum con Irán.

Zannini recuperó su libertad al igual que el dirigente Luis D'Elía y ambos participaron de la marcha de Unidad Ciudadana, que salió del predio de la ex Esma hacia la Plaza de Mayo.

En la Plaza de Mayo Zannini estuvo unos minutos en el palco central, para saludar a la multitud y luego, en declaraciones a la prensa, dijo que seguirá siendo fiel a la consigna de "memoria, verdad, justicia"

"Soy víctima de una causa inventada. Por más que he sido excarcelado, no puedo viajar, no he sido sometido a juicio, he sido muy agredido públicamente; han tratado de demonizarnos", sostuvo y completó señalando que "lo mío es un renglón en la historia de la infamia universal", pues "lo grave es el cierre de fuentes de trabajo".

Sostuvo que cada 24 de marzo "es la gente, la Plaza y la lucha".

"Cuando salí en 1978, luego de estar preso durante la dictadura, no había nadie y hoy recibo el saludo y el apoyo de mucha gente", agregó el ex funcionario kirchnerista, quien remarcó: "Seguimos marchando por memoria, verdad y justicia".

Para el titular del Partido Miles, Luis D'Elia afirmó: "Fuimos presos políticos del régimen de Mauricio Macri que no respeta las libertades de los otros ni los derechos civiles". Y agregó: "Tuvimos un plan cóndor militar y Macri quiere hacer un plan cóndor judicial".

"Felicito a los funcionarios judiciales que se niegan a ser serviles al gobierno. Macri pretende alinear la Justicia", remarcó.

D'Elia remató: "Creo que van por Cristina (Kirchner), pero no van a tener suerte. Van a tener otro 17 de octubre".

Zannini y D'Elía recuperaron ayer la libertad luego de tres meses en prisión preventiva y destacaron a los "fiscales y jueces valientes" que "leyeron el expediente con criterio jurídico y no político", al tiempo que afirmaron que estuvieron detenidos por "pura venganza oligárquica" del gobierno.

Poco antes de las 5 de ayer, el Tribunal Oral Federal Nº8 ordenó la liberación de ambos en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la Amia, luego de que la fiscal Gabriela Baigún avalara los pedidos de excarcelación por considerar que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la acción judicial.

El fallo contó con el voto positivo de las juezas María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer, mientras que el magistrado Nicolás Toselli se excusó de intervenir en la decisión porque es familiar de uno de los testigos de la causa.

De todas maneras, tanto Zannini como D Elía cuentan con una prohibición para abandonar el país sin el visto bueno judicial, ya que siguen procesados en el expediente.

Zannini y D'Elía habían sido detenidos el pasado 7 de diciembre por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga si la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán tuvo como objetivo el encubrimiento de dirigentes del país asiático con presunta vinculación en el atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.

Carrió alertó sobre eventual liberación de Julio De Vido

Tras la liberación del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y del dirigente Luis D'Elía, la diputada Elisa Carrió remarcó que ahora el kirchnerismo buscará liberar al diputado nacional Julio De Vido, que fue desaforado y luego detenido.

"Como dijimos el miércoles, sigue en marcha el operativo para liberar a De Vido", publicó Carrió en su cuenta de Twitter.

La líder de la Coalición Cívica e integrante de la alianza gobernante Cambiemos, citó el comunicado de sus pares en Diputado publicado en la semana. Creen que hay una secuencia de "maniobras" que responden a un operativo judicial.

"La liberación de Roberto Baratta, hace pocos días, uno de los autores y ejecutores del vaciamiento de YPF Repsol y empleado directo de De Vido; el fallo de los jueces (Eduardo) Farah y (Jorge) Ballestero, que le bajó la calificación penal a Cristóbal López y cambiando la carátula de la causa y liberándolo de su prisión; sumado a la decisión injustificada del juez (Luis) Rodríguez de apartar al Fiscal (Carlos) Stornelli en la causa Río Turbio (en la que está De Vido preso), son todas maniobras que responden a un operativo judicial para liberar al autor del mayor vaciamiento de la república, junto a Néstor Kirchner. La asociación ilícita que denunciamos hace 10 años", sostuvieron los diputados de la CC ARI. "Tanto el juez Farah como el juez Rodríguez son amigos personales del señor Javier Fernández, viejo operador del Partido Justicialista ante el Poder Judicial y operador del kirchnerismo en sus primeros años de gobierno", agregaron los legisladores. Carrió, incluso, llegó a presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue un posible pago de "coimas" en el fallo de la Cámara Federal que benefició al titular del Grupo Indalo y por el cual salió libre la semana pasada. El bloque de diputados nacionales de la CC ARI está integrado, además de Carrió, por Paula Oliveto; Juan Manuel López; Alicia Terada; Marcela Campagnoli; Leonor Martínez Villada; Orieta Vera; Javier Campos; Lucila Lehmann y Héctor Toty Flores.

La fiscal salió a explicar el dictamen

La fiscal federal Gabriela Baigún, que avaló la excarcelación de Carlos Zannini y Luis D'Elía, subrayó ayer que sus dictámenes "son con estricto apego a la ley", ante lo cual explicó el Código Procesal Penal "es clarísimo, no deja opción a otra cosa" en esos casos.

Baigún consideró que "la circunstancia de que sea ex secretario de Legal y Técnica no podía resultar un peligro procesal".

En ese sentido, recordó que al ex secretario de Legal y Técnica y al dirigente de Miles "originariamente se les imputaba un delito, el de traición a la patria, reprimido con una pena mínima de 10 y una máxima de 25" años de prisión, pero "la Cámara Federal dijo que no estaba configurado el delito de traición a la patria, sino el de encubrimiento, que está reprimido con una pena de 1 a 6 años de prisión, y la ley dice claramente que pueden ser excarcelados todos aquellos a quienes se les impute un delito con una pena no mayor a 8 años".

La fiscal además aclaró que se encuentra subrogando a Marcelo Colombo en la causa por el memorándum, pero señaló que sí toma parte en otros expedientes por corrupción, como el del plan Qunitas y la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal.

Asimismo, indicó que "esto no quiere decir que sean desafectados del proceso", sino que Zannini y D'Elía "van a vivir el proceso en libertad, como actualmente lo están viviendo los otros encubridores de la Amia".

Y añadió: "Voy a seguir aplicando la ley digan lo que digan de mí. Si alguna vez siento una presión, me iré" de la Justicia, a la vez que manifestó: "El memorándum no me gustó, me enojé. Soy judía, me duele el memorándum, me duele en lo personal que el atentado más grande de la historia en la Argentina siga impune".