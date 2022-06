Tras la polémica por la venta de órganos, Javier Milei ahora habló sobre el comercio de niños 

Es que Rothbard además de proponer que las personas puedan vender sus órganos si es que así lo desean, también avala la venta de niños. Y este martes, cuando Milei fue consultado sobre este punto, sentenció: "No es una discusión para dar hoy en la Argentina", al tiempo que aseguró que eso depende de los "usos y costumbres" de cada sociedad.

No obstante, aclaró que “la respuesta depende de en qué términos estés pensando”, pero enseguida adelantó que quizás de acá a “200 años el tema se podría debatir”.

Al margen de dejar una puerta abierta para el debate, el legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó expuesta su opinión al respecto: "Si tuviera un hijo no lo vendería".

Además, en una entrevista en Radio con Vos, se pronunció en favor de "eliminar la obra pública", y consideró que la educación pública y privada debería administrarse mediante un sistema de "vouchers" (un vale) que "premie la competencia entre los distintos establecimientos" formativos.

En ese sentido, el legislador insistió con sus propuestas libertarias: "reformar el Estado; bajar el gasto público, eliminar impuestos para que queden sólo diez gravámenes; avanzar en una flexibilización del mercado laboral; abrir la economía e instrumentar una reforma monetaria y financiera".

En este sentido pidió "eliminar de cuajo la obra pública, llevando al sistema iniciativa privada a la chilena" y además propuso terminar con "las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo que representan el 5% del PBI", al considerar que se trata de un mecanismo de "corrupción pura".

Entre las reformas de "segunda generación", que implementaría, Milei se refirió a los planes sociales, las jubilaciones y los empleos en el sector públicos". En tanto, como parte de lo que definió como "la tercera generación" de cambios se enfocó que "la educación, salud y reformas en seguridad".

En otro tramo de la entrevista fue consultado sobre la empresa CoinX, que él promocionó en redes sociales, y acusada de haber realizado una estafa piramidal.

El líder de la Libertad Avanza dijo que lo llamaron para que diera su opinión "profesional" sobre la empresa, que "tomaban plata; compraban títulos en dólares y con la devaluación que se generaban te pagan tasas más altas en pesos".

"El negocio estaba bien armado, tenía algunas cuestiones que las señalé. Las modificaron. Después no quisieron modificarlas más y decidí no hacer más cosas con ellos. No estafaron a nadie, están devolviendo la plata", aseguró.