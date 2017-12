El juez Julián Ercolini declaró "abstracto" el pedido de eximición de prisión que presentó la defensa de Cristóbal López el martes por la tarde, cuando aún no se entregaba a la Justicia. "Al presentarse voluntariamente a la prisión este pedido ya no tenía sentido, no había decisión judicial que tomar al respecto", señalaron fuentes judiciales.

López estuvo anteayer siete horas en carácter de prófugo hasta que después de la medianoche se entregó en el edificio Centinela. Luego de ser procesado junto a Fabián De Sousa, personal de Gendarmería se dirigió al edificio en Puerto Madero donde residen. Allí quedó detenido su socio, pero durante horas, la Policía buscó a López.

En ese contexto, su abogado, Carlos Beraldi, presentó un pedido de eximición de prisión cuando ya se había ordenado la captura de López.

Ayer, el juez Ercolini consideró que no era "el recurso para resolver la situación" ya que el dueño de Indalo se "presentó voluntariamente a la detención". Por ello, planteó que era "abstracto el pedido" y que "no había decisión judicial que tomar al respecto".

Fue después de la medianoche que acompañado de su abogado, Carlos Beraldi, el empresario K se entregó en el edificio de Gendarmería. Allí se le hizo un primer chequeo médico, y se le proporcionó la medicación habitual que toma.

Y ayer a la mañana, López fue trasladado al Hospital Penitenciario Central (HPC) del Penal de Ezeiza, donde es sometido a diversos estudios médicos y al habitual control de riesgo que se le realiza a cualquier presidiario. Por su lado, su socio quedó alojado en el HPC del penal de Marcos Paz, donde también se le realizan estudios de rutina.

El empresario kirchnerista quedó detenido por orden del Juez Julián Ercolini tras ser procesado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta por no pagar a las Afip 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. Se le trabó un embargo de $17.000 millones al igual que a De Sousa.

La investigación es por la evasión de unos 8 mil millones de pesos por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que le retenían por el expendio a través de su petrolera Oil Combustibles.

Poco después de emitida la orden del juez, pasadas las 16 del martes, fue arrestado a De Sousa en su departamento de Puerto Madero y alojado en el Penal de Marcos Paz.

Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal determinó que es competencia federal la causa, que se inició por una denuncia en marzo de 2016: Ercolini había considerado que debía intervenir la Justicia en lo Penal Económico y, en función de ello, dictó los procesamientos por el delito de administración fraudulenta por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

El ex titular de la Afip Ricardo Echegaray fue procesado como "autor" del hecho, en tanto que a los empresarios los consideró partícipes necesarios y les trabó un embargo a cada uno de ellos de más de 17 mil millones de pesos.

Desde hace meses pesaba sobre López y De Souza una inhibición general de bienes, confirmada por el juez, quien ahora fundó la prisión preventiva en que los empresarios intentaron violar esas medidas cautelares con el movimiento de las empresas.

Por su parte, frente a la detención del empresario, el ex diputado y actual funcionario de la Jefatura de Gabinete Fernando Sánchez celebró la decisión judicial porque, indicó, "empezó a pasar lo que tenía que pasar", y sostuvo que el ex titular de la Afip fue "un actor necesario" para que se produjera la defraudación al Estado producto del desvío de fondos del impuesto a la transferencia de los combustibles.

En ese marco, indicó que el empresario "engañaba al fisco", aunque agregó que "no es que el fisco no se daba cuenta" sino que, dentro de esa maniobra, el ex titular de Afip "fue un actor necesario" porque "le daba planes de pago".