Traferri: "Hay muy poco diálogo entre el Ejecutivo y la Legislatura provincial"

En primer lugar, el senador recordó que ambas iniciativas contaron con los votos positivos de senadores justicialistas y aclaró en este sentido: “No es un sector del peronismo, fueron 12, 8 a favor y 4 abstenciones”. En segundo lugar, se refirió a lo expuesto por el oficialismo en cuanto a que fueron sancionadas sobre tablas sin discusiones previas: “Hace tiempo que las debatimos, 7 u 8 meses que venimos discutiendo. Si se tomaran el tiempo de analizar el funcionamiento de la Legislatura podrían ver que hay un montón de modificaciones de leyes y no es contra alguien en particular”, dijo y cuestionó en referencia a Sain: “¿Cómo puede ser “en contra de” si no es el “dueño de”? Porque el Ministerio va a cambiar cuando haya elecciones”.

“No son leyes a medida del ministro de Seguridad, me parece que se generan cortinas de humo para distraer o para no tomar la responsabilidad que tenemos como sociedad y no de los más graves es de la seguridad”, planteó y confió que “los senadores coincidimos en gran parte con que hay que reformular la Policía pero hay que buscar consenso para reformar”.

Cuando se le preguntó sobre el vínculo del bloque peronista que integra y el gobernador Omar Perotti, indicó: “Mi análisis es que hay muy poco diálogo entre la Legislatura y el Ejecutivo y pasan estas cosas”. “No fue entre gallos y medianoche”, insistió sobre las últimas sanciones y manifestó: “Hay que modificar el régimen de compatibilidades, Silvina Frana renunció a la diputación para ser ministra, no se pueden ocupar dos cargos pero eso es para todos”.

“No somos adversarios de Omar Perotti”, expresó y aseguró en relación a las leyes de reforma policial promovidas por el gobierno. “Estoy dispuesto a dar el debate que quieran cuando lleguen al Senado las vamos a tratar, y seguro algunos aportes para mejorarlas van a tener”, apuntó.

Por último y a fin de remarcar su buen ánimo hacia el gobernador Perotti, expuso: “El departamento San Lorenzo es el que más diferencia sacó sobre Bonfatti que es mi amigo, pero le sumé 15 puntos cuando ganamos (las elecciones provinciales) por 60 mil votos. Trabajamos a favor y pusimos nuestro granito muy valioso, también la vicegobernadora Alejandra Rodenas”.